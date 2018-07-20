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Meclis Adalet Komisyonunda görüşülen terörle mücadele yasa teklifi kabul edildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 17:34 | Son Güncelleme

Meclis Adalet Komisyonunda görüşülen ve 25 maddeden oluşan terörle mücadele yasa teklifi kabul edildi.

Meclis Adalet Komisyonunda görüşülen ve 25 maddeden oluşan terörle mücadele yasa teklifi kabul edildi.

OHAL'in sona ermesinin ardından terörle mücadelede kapsamında hazırlanan 25 maddelik yasa teklifi AK Parti ve MHP'li komisyon üyelerinin oylarıyla Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre valiler, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek.
Valiler belirli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek. Düzenlemeye göre, OHAL süresince KHK ile yapılan ihraçlar, 3 yıl daha sürebilecekken hakkında işlem yapılacak personele verilecek savunma süresi 7 günden az olmayacak. İhraç edildikten sonra yargı kararıyla göreve iade kararı verilen asker ve polis, bakan onayı ile eski kadro ve rütbesine alınmayabilecek. Bu durumdaki binbaşı ve üstü rütbedeki askerler ile emniyet müdürleri araştırmacı kadrosuna atanacak. Önerge ile bu maddenin kapsamı genişletilerek Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurları da bu sürece dahil edildi.
Gözaltı sürelerini de belirleyen düzenlemede OHAL döneminde 7 gün olan gözaltı süresi 48 saati geçmeyecekken bu süre toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün olarak belirlendi.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)-

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