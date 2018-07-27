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Meclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye arasında yaşanan 'Rahip Brunson' gerilimiyle ilgili konuşan Meclis Başkanı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ABD'den gelen açıklamalara tepki göstererek "ABD bir hukuk devletiyse Türkiye'de hukuk devletidir. ABD, hukuka saygı göstermelidir. Bize tehdit sökmez. Tavsiyemiz ABD'nin bu ucuz ve tehdit lisanını bırakmasıdır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye rahip Brunson

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Adamsın adam
tehtit sökmez deyip hemen ev hapsi, arkasından serbest BIRAKILACAK değil mi? YULDİRİM EFENDİ. Halka başka konuşup kandırmak (oy için) dış mihraplara hemen efendim çekmek ayıp.
dik durun eğilmeyin bu millet nasıl olsa sizinle
helal olsun bunlar turkiyeyi muz cumhuriyetimi zannediyorlar
başbakanlık kalktı haberi yok hala kendini başbakan sanıyo
imf bile borc veririz diyenler yuksek faizle cinden kredi almaya baslamis
Ucuz tehdit bizim yaptıklarımıza deniyor. Dünyada hiçbir karşılığı ve yaptırım gücü olmayan tehditlere verilen isim. ABD gibi ülkeler yaptığı zaman genel de altı boş olmuyor. Şekilde olduğu gibi...
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