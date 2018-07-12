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Meclis Başkanlığı için oy verme işlemi başladı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

MECLİS BAŞKANI İKİNCİ TURDA DA SEÇİLEMEDİ Meclis Başkanlığı seçimleri için ikinci tur oy verme işlemi sona erdi.

MECLİS BAŞKANI İKİNCİ TURDA DA SEÇİLEMEDİ
Meclis Başkanlığı seçimleri için ikinci tur oy verme işlemi sona erdi.
584 milletvekilinin katıldığı oy verme işleminde Saadet Partisi adayı Nazır Cihangir İslam 4 oy, İYİ Parti adayı Hayrettin Nuhoğlu 42, CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 131, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 336, HDP'nin adayı Meral Daşı Beştaş 65 oy aldı.
Üye tamsayısının üçte ikisi yani 400 oy sağlanamadığı için seçimlerde üçüncü tura geçilecek.

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