Meclis Başkanlığı için oy verme işlemi başladı (4)

MECLİS BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM OLDU

Meclis Başkanlığı seçimleri için ikinci tur oy verme işlemi sona erdi.

584 milletvekilinin katıldığı oy verme işleminde Saadet Partisi adayı Nazır Cihangir İslam 5 oy, İYİ Parti adayı Hayrettin Nuhoğlu 40, CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 135, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 335, HDP'nin adayı Meral Danış Beştaş 63 oy aldı. Üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlandığı için AK parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Meclis Başkanı olarak seçildi.

27'nci dönem Meclis Başkanı olarak kürsüye çıkan Binali Yıldırım, seçilmesi için kendisine oy veren AK Parti ve MHP milletvekillerine teşekkür ederek şunları söyledi.

"27'nci dönem yasama meclisimizin milletimize ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Nice imkansızlıklar içinde milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik ruhuyla ayağa kalkmasını sağlayan Birinci Meclis üyelerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ecdadımızı en samimi duygularla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum. Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. 24 Haziran seçimleriyle beraber TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine başlangıç yapıyor. Yüce Meclisimizin görevi daha çok artmıştır. Yeni dönem meclisi yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanlarına sahip olmuştur. Bilindiği gibi yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun tasarısı dışında Meclise tasarı gönderme yetkisi yoktur. Bir başka deyişle kanun yapma yetkisi tamamen Meclisimize ve değerli milletvekillerimize ait olacaktır. Bu durum yasama organının daha çok önemli hale getirmektedir.

Görev süresi içinde milletimizin beklentilerini bekleyecek şekilde yasama ve denetleme faaliyetleriyle milletvekillerimizin bölgelerine yönelik taleplerinin gündemde tutulması ve takip edilmesi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimi bilmenizi isterim. Çalışmalarımızda rehberimiz millet iradesi, anayasamız ve iç tüzük olacaktır. Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine açıkça desteğini ortaya koyan AK Parti ve MHP grubuna teşekkür ediyorum. Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini ister hepinizi saygıyla selamlarım. 16 Nisan halk oylamasıyla cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapıldı. Eski sistemin son başbakanı yeni sistemin ilk meclis başkanı olarak sevgiyle saygıyla selamlarken 24 Haziran seçimleri sonucu göreve başlayan cumhurbaşkanına ve kabinesine görevlerinde başarılar diliyorum. Bu yüce Meclisin birçok konuda aktif katkısı olmuştur. Meclis Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerdir."

Öte yandan Meclis Başkanı Binali Yıldırım konuşması sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın muhalefet sırasından kendisine yönelik konuşması üzerine, "Biraz sabredersen Tanal. Daha bismillah dedik, başladın dalmaya" diye esprili cevap vererek gülümsedi.

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