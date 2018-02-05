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Meclis’e ‘Has Oda’ya mini etekle girilmesin’ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 11:04 | Son Güncelleme

Topkapı Sarayı'nda "Kutsal Emanetler"in bulunduğu bölüm olan "Has Oda"ya mini etek, şort, askılı strapless bluz gibi kıyafetlerle girilmesi TBMM'ye şikayet edildi.

Meclis’e ‘Has Oda’ya mini etekle girilmesin’ uyarısı

TBMM Dilekçe Komisyonu’na 10’un üzerinde vatandaşın bir araya gelerek yaptığı başvuruda ‘Has Oda'nın saygınlığının korunması istendi. Özellikle ‘Kutsal Emanetler' bölümüne mini etek, şort ve askılı açık kıyafetlerle ziyaretlerin yapılmasından şikayetçi olan vatandaşlar, TBMM'den bu konuda devreye girmesini ve gerekli hassasiyetin sağlanmasını talep ettiler. Milliyet Gazetesi’nden Önder Yılmaz’ın haberine göre, TBMM ise konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sordu. Bakanlık ise ‘Kutsal Emanetler'i ziyaret etmek isteyen ama uygunsuz kıyafeti olanlara örtünmeleri için şal verildiğini ve levhalarla uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TBMM'ye gönderdiği yazıda şöyle denildi: “Topkapı Sarayı Müzesi'nden alınan bilgiye göre, Kutsal Emanetler Dairesi girişinde uygunsuz kıyafetler ve bebek arabaları ile seksiyona girilmemesi konusunda uyarı levhaları bulunuyor, müzenin web sitesinde ve gişelerinde gerekli uyarılar yapılıyor, yine aynı bölümde yaz sezonunda bayan ziyaretçilere şal veriliyor ve anılan dairede geleneğe uygun olarak Kur'an-ı Kerim okunması için yapılan teşhir-tanzim çalışmalarında özel bir mekan düzenleniyor.”

'ASKILI GİYMEYİN'

has-oda-uyarisi

Öte yandan Topkapı Müzesi Müdürlüğü'nün internet sitesine ‘Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında şort, mini etek, askılı ve straples bluz giyilmemesi rica olunur' uyarısı konulduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
has oda meclis TBMM

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yabancılar için de mi geçerli bu yasaklar? O zaman şal yerine kara çarşaf dağıtılsın da kutsallığı korunsun . Ülkemizin gerilemesi hep bu yobaz zihniyet yüzünden bunun farkında olanlar rahatça suistimal edip güdüyor...
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