HABER

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen bir gruba polis müdahale etti.

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Polis, TBMM Dikmen kapısı önüne gelerek basın açıklaması yapmak isteyen grubu dağılmaları konusunda uyardı. Yapılan uyarılara rağmen grup eylem yapmakta ısrar etti. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri grubu dağıttı.

Bazı CHP'li milletvekillerinin gruba destek verdiği görüldü.

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
"Sendikalar örgütlenememenin suçunu kendinde aramalı""Sendikalar örgütlenememenin suçunu kendinde aramalı"
Şehit aileleri, çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret ettiŞehit aileleri, çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meclis TBMM polis

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Grup ne hakkında basın açıklaması yapacakmış ?? Böyle yarım haber yapılır mı????
Diğer Haberler
İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı! Çiçek göndermek isteyenlere...

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı! Çiçek göndermek isteyenlere...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular

İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular

Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

Bursa'da sahile vuran yunusun bıçakla kesilmesine inceleme

Bursa'da sahile vuran yunusun bıçakla kesilmesine inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.