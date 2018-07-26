Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Polis, TBMM Dikmen kapısı önüne gelerek basın açıklaması yapmak isteyen grubu dağılmaları konusunda uyardı. Yapılan uyarılara rağmen grup eylem yapmakta ısrar etti. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri grubu dağıttı.

Bazı CHP'li milletvekillerinin gruba destek verdiği görüldü.

