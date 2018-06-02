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Meclis önünde tecavüz rezaleti! Polis otosunda dehşet...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:54 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir kadının polis otosu içinde tecavüze uğramasının ardından, benzer bir olay da TBMM önünde yaşandı. İki polisten biri, ‘’Evine bırakalım’’ diyerek Meclis önünden ekip otosuna aldıkları alkollü bir kadına tecavüzle suçlanıyor. Olayla ilgili H. M adlı bir polis memuru tutuklandı ve hakkında 25,5 yıl hapis cezası istendi.

Meclis önünde tecavüz rezaleti! Polis otosunda dehşet...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, olay 25 Nisan 2018 günü sabaha karşı 03.00'de meydana geldi. Polis memurları H.M. ile M.K., devriye görevi sırasında, TBMM binası önünde bekleyen F.C.’yi gördüler ve alkollü olan kadının kimliğini alıp sorguladıktan sonra evine bırakmak için ekip otosuna bindirdiler. H.M. kadının evine çıkarak cinsel ilişkiye girdi. F.C. de 155’i arayarak şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada polis memuru H.M. tutuklandı.

"VÜCUDUN NE KADAR SICAK"

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, F.C., savcılık ifadesinde ‘'Evime doğru yürürken polis otosu yanımda durdu. Polis kimliğimi isteyip kolumdan tutarak aracın arka koltuğuna oturttu. Evin önünde polis H.M., daireme kadar benimle geldi. Kapıyı açıp içeri girerken arkadan sarıldı. Koltuğun üzerine itip pantolonumu çıkarttı ve ilişkiye girdi'' dedi.

"KENDİ İSTEĞİYLE EKİP OTOSUNA BİNDİ"

Polis H.M. ise “Kadın yoldan geçen araçları durdurmaya çalışarak hayasızca hareketler yapıyordu. Kendi isteğiyle ekip otosuna bindi. Araç içinde elimi tutup ‘Vücudun ne kadar sıcak’ dedi. Yalpalayarak yürüdüğü için evine kadar çıktım. Daire kapısında bana sarıldı, pantolonunu indirdi, kendi isteğiyle ilişkiye girdik. 300 TL istedi, 100 TL verince beni şikayet etti'' dedi.

"RIZASI VARDI"

İstanbul Beylikdüzü'nde de bir süre önce benzer bir olay yaşanmış ve 28 yaşındaki P.T.'yi, evine bırakmak için polis aracına bindirip, ön koltukta meslektaşı otururken arka koltukta tecavüz ettiği gerekçesiyle polis memuru S.E. tutuklanmıştı. Polis ‘'Kadın ile sadece öpüştük, rızası vardı'' demişti. S.E.hakkında da 6-11 yıl hapis cezası isteniyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
görev kutsaldır, bunun gibiler namuslı şerefli polisimizi lekel,yor, hadım edin ve arkasından kullanın
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