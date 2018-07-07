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Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Meclis'te yemin töreninde bir araya geldi. Aralarında gerginlik olan iki ismin samimi tokalaşmaları gözlerden kaçmadı.

Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu

Seçimlerin ardından 600 milletvekili bugün Meclis'te yemin ediyor. Yemin töreninde Meclis renkli görüntülere de sahne oluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'den olaylı bir şekilde ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Koray Aydın bugün Meclis'te bir araya geldi.

Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimi bir şekilde tokalaşmaları dikkatlerden kaçmadı. Koray Aydın Meclis'te Bahçeli'nin yanına gitti. Tokalaşmak için el uzatan kişinin Koray Aydın olduğunu gören Devlet Bahçeli şaşkın bir ifadeyle ayağa kalkarak Aydın'ın elini sıktı. Bahçeli ve Aydın'ın diyaloğu yerlerine oturduktan sonra da sürdü.

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İSTİFA KRİZİ

Bahçeli, MHP'den istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan Koray Aydın için "İstifa tek taraflı tercihtir, partimiz açısından hayırlı olmuştur. 2019'daki bir adaylık için şimdiden isim veriyorsa birilerini hava boşluğuna atıp yerine geçmeyi düşünüyordur" demişti.

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MHP'li muhaliflerden Trabzon Milletvekili Koray Aydın da Bahçeli için "Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülke tek adama verilmiştir, buna destek olan MHP'de de tek adamlık olmuştur. MHP tek bir kişinin partisi haline gelmiştir. Ortada kala kala MHP'nin ismi ve mahsun üç hilali bırakılmıştır. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı ülkücülük değildir. MHP'ye duyulan güven halk nezninde yerle bir edilmiştir. Bunu yapmaya kimsenin hakkı ve haddi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

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MHP İYİ parti Devlet Bahçeli Koray Aydın meclis TBMM

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