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Meclis'te flaş değişiklik! O ifade kalkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 12:53 | Son Güncelleme

Yeni çalışmalar için harekete geçen AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için kolları sıvadı. AK Parti, vekillerden görüş ve önerilerini istedi. Yeni sistemde Başbakanlık makamı kalkacağı için Meclis’in sistemi de sil baştan değişecek. Önce yasalardan kaldırılacak olan Başbakanlık sonra da Meclis’ten kaldırılacak ve yerine Cumhurbaşkanlığı makamı getirilecek.

Meclis'te flaş değişiklik! O ifade kalkıyor

İttifak çalışmalarının tamamlanıp Meclis’e sunulmasının ardından AK Parti ikinci adım olan uyum yasaları için harekete geçti. Daha önce çeşitli komisyonlar oluşturan AK Parti, vekillere de bir mektup göndererek görüş ve önerilerini istedi. Kurulan komisyonlarda birçok madde ele alınacak. Partinin uyum yasaları kapsamında ele alacağı konulardan biri de ‘Başbakanlık’ makamı olacak. Çünkü 2019 itibarı ile kaldırılacak olan ‘Başbakanlık’ın hem yasalardan hem de Meclis İç Tüzüğü’nden kaldırılması gerekiyor.

BAZI KOMİSYONLAR DEĞİŞECEK

En önemli başlıklar arasında ‘Başbakanlık’ ifadesinin yasalardan çıkartılması ve Meclis İç Tüzüğü çalışmaları olacak. Başbakanlık 2019 itibari ile olmayacağı için önce yasalardaki ifadelerden çıkartılacak ardından Meclis’teki oturma düzeni ve makamlardan kaldırılacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında bazı komisyonlar lağvedilerek yerine yeni sistem ile uyumlu komisyonlar kurulacak.

BAŞBAKANLIK İFADESİ TARİH OLACAK

Uyum yasalarını çalışacak komisyonun önündeki en önemli maddelerden biri Başbakanlık makamını ilgilendiren yasalar olacak. 2019'da başbakanlık sistemi kalkacağı için yasalardaki başbakanlık ifadesinin kaldırılması için gerekli mevzuat hazırlanacak.

MECLİS SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK

Uyum yasaları ile Meclis’in düzeni de sil baştan değişecek. Özellikle Meclis’in çalışma sistemini içeren Meclis İç Tüzüğü yeni sisteme uyarlanacak. Yeni sistemde ‘Başbakanlık’ kaldırıldığı için oturma düzeni ve Meclis’teki makam kaldırılacak. Bunun yerine Cumhurbaşkanı için yeni bir makam oluşturulacak. Bakanlar da Meclis dışından atanabileceği için Genel Kurul’daki oturma düzeninde önemli değişiklikler yapılacak. Ayrıca vekil sayısı 550’den 600’e çıkacağı için Genel Kurul’da yeni vekillere yer açılması gerekiyor. Bunun içinde Bakanların oturduğu alan loca bölümünde yeni oluşturulacak bir alana taşınarak açılan alana vekiller için masalar eklenecek.

YENİ SİSTEME YENİ KOMİSYON

Uyum komisyonundaki çalışmalar çerçevesinde yeni sisteme uygun yeni komisyonların kurulması öngörülürken eski sistemdeki bazı komisyonların lağvedilmesi planlanıyor. Yeni Şafak

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
AKŞENER GELECEK YENİDEN PARLEMENTER SİSTEME DÖNÜLECEK. BU KARIŞIKLIK HEP AKEPENİN İŞİ.
@bizedogrugerekli_2017 nereye gelecek?
@okansefer fetö ye peşkeş çekenlerin, pkk ile çözüm sürecine girenlerin, yahudiden madalya alanların yerine
daha napacaklarını şaşırdılar başa gelmek için kendilerini bile satarlar
ELİNİZDEN GELSE TBMM'YE YOK EDECEKSİN ZATEN ETTİNİZ AMA HERŞEY RABBİMİN ELINDE
Diktatorluk geliyor desene Suna geçmiş olsun ve yazıklar olsun emi kahrolsun dikta rejimi
Bu "yeni rejim"in denenmişi yapılmışı var: Kaddafi/Saddam rejimi
Boş boş bir sürü makam,bir sürü oda .sadece halkın parasını yutan sektörler...kaldırın..meclistekilerin ana işi ihale kovalamak..Her ile bir milvekili yeter. bu ne ya Halk Meclisi doyurmak için köle gibi çalışıyor..
Seçimi hile yolu ile kazanacaklarına eminler demekki.(!)
desenize butun sistem pasaya islicek daha rahat calar artik
hiç heveslenmeyin!!!!!!!!!!!! bu millet bozduklarınızı yerine koyduracak güce sahip. siz kendinizi ne sanıyorsunuz unutmayın bu ülkenin sahibi var öz vatan evlatları.
Ayrılıkçı kürtler(PKK-HDP ) bu ülkenin demokrasisine, özgürlüklerine,kendine oy veren kürt kökenlilerin beklentileröne öyle bir ihanet ettiki nasılmı anlatalım;bir kere ayrı bir siyasi oluşumla ülkenin %38-45 bandında olan sol oylarını %13-15 HDP ,%25-30 arası CHP haline getirdileri,bu süreçte AKP cirit attı bütün demokratik kazanımları yok etti, şimdi MHP.yide yanına aldı başkanlık falan derken öyle bir yönetim oluşturuluyorki bundan sonra gak diyenin kafası yok olacak.Batılılara çok güvendiler batılıların hemen satacağını bilemediler.Şİmdi teker teker hapse mahkum oluyorlar.Beter olsunlar.
halk geçim sıkıntısıyla boğuşurken harcayın paraları
millet ne dertte bunlar be dertte
korkunun ecele faydası yok o yüce divana çıkacaksınız erbakan hoca gibi rahmetli kayıp trilyonun hesabını bu dünyada veremedi ama öte alemde verecektir Allahın adaleti şaşmaz
meclis kompile kapansın, her hangi bir fonksiyou kalmadı bir kişi şirketi işletyor başbakana ne gerek var.
CUMHURBAŞKANLIĞI makamı T.B.M.M. de ASLA olamaz orası PARLEMENTO Hem Ben T.B.M.M. sini takmıyorum diyeceksin hemde Gelip Orada OTURACAKSIN yok Boyle Bişey
milletvekilleride biseye yaramiyor bosuna sömuruyolar onlarida kapi disari edin
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