Meclis'te flaş değişiklik! O ifade kalkıyor

İttifak çalışmalarının tamamlanıp Meclis’e sunulmasının ardından AK Parti ikinci adım olan uyum yasaları için harekete geçti. Daha önce çeşitli komisyonlar oluşturan AK Parti, vekillere de bir mektup göndererek görüş ve önerilerini istedi. Kurulan komisyonlarda birçok madde ele alınacak. Partinin uyum yasaları kapsamında ele alacağı konulardan biri de ‘Başbakanlık’ makamı olacak. Çünkü 2019 itibarı ile kaldırılacak olan ‘Başbakanlık’ın hem yasalardan hem de Meclis İç Tüzüğü’nden kaldırılması gerekiyor.

BAZI KOMİSYONLAR DEĞİŞECEK

En önemli başlıklar arasında ‘Başbakanlık’ ifadesinin yasalardan çıkartılması ve Meclis İç Tüzüğü çalışmaları olacak. Başbakanlık 2019 itibari ile olmayacağı için önce yasalardaki ifadelerden çıkartılacak ardından Meclis’teki oturma düzeni ve makamlardan kaldırılacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında bazı komisyonlar lağvedilerek yerine yeni sistem ile uyumlu komisyonlar kurulacak.

BAŞBAKANLIK İFADESİ TARİH OLACAK

Uyum yasalarını çalışacak komisyonun önündeki en önemli maddelerden biri Başbakanlık makamını ilgilendiren yasalar olacak. 2019'da başbakanlık sistemi kalkacağı için yasalardaki başbakanlık ifadesinin kaldırılması için gerekli mevzuat hazırlanacak.