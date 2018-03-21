Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Meclis gündeminde tartışılan tasarıda yapılan son dakika önerge değişikliğiyle, bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...