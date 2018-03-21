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Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 23:00 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı biraz önce Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Meclis gündeminde tartışılan tasarıda yapılan son dakika önerge değişikliğiyle, bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
TBMM RTÜK

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
her şeye sansür, teşekkürler Akkoyunlu Uzun Hasanlar !
bu iyi olmuş tebrikler
lanet olsun
kınalar benden
Ayrıntılar gelmeden önceki yorumum şu; Nasıl yani???
1984 George Orwell
olmasi gereken ????????
bildiğin diktatörlük
eeee başka ne kaldı denetlenicek aceba
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