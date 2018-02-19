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Meclis'te sürpriz evlilik kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fazla uzatmayın' talimatı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı, lağvedilen Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın ile birlikte evlilik kararı aldı. Dün gece İstanbul'da aile arasında nişan yüzüğü takan çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Fazla uzatmayın" talimatıyla 26 Mart'a düğün tarihi aldı.

Meclis'te sürpriz evlilik kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fazla uzatmayın' talimatı...

İçişleri Bakanlığı döneminde Murat Başesgioğlu'nun özel kalem müdürlüğünü de yapan Yalçın, Meclis kulislerinde tanınan bir sima. Benli ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi.

Habertürk'te yer alan habere göre, gelin ve damadın Kastamonulu olmasının sürecin olumlu gelişmesine katkı sağladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekâr olanların evlendirilmesi konusundaki hassasiyetinin de bu izdivaçta etkili olduğu belirtiliyor.

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FATMA BENLİ KİMDİR?

25 ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilidir. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu başkan vekilidir. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu üyesidir. TBMM Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu başkan vekili ve Tutuklu ve Hükümlü Hakları Komisyonu üyesidir.

Avukat ve arabulucu olan Fatma Benli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde 28 Şubat sürecinde yarım bırakmak zorunda kaldığı yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamladı.

İnsan hakları çalışmaları nedeniyle 2009 yılında Georgetown Üniversitesi tarafından yayımlanan The Most Influantial Muslims "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde İslami Kalkındıran ve geliştiren isimler arasında “üniversitelerde başörtüsü mücadelesinde etkin ve etkili kadın hakları savunucusu ve avukat” şeklinde yer aldı.

2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine atandı. 2013 yılında 63 kişilik Akil İnsanlar arasına seçildi. Karadeniz Grubu Sekreteri olarak görev yaptı.

Uluslararası Hukukçular Birliği’nin Türkiye Temsilcisi görevini, üç dönem gerçekleştirdi. 15 seneyi aşkın bir süre çeşitli kadın ve hukuk derneklerinin yönetim kurullarında görev üstlendi.

Harvard Hukuk Fakültesi ile Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi (CEDAW) dahil yurt dışında ve Türkiye'nin yedi bölgesinde insan hakları konulu çok sayıda konuşma yaptı. İfade hürriyeti, din özgürlüğü, başörtüsü yasağı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW), kadına karşı şiddet, töre cinayetleri, mal rejimleri ve insan haklarına ilişkin çeşitli alanlarda kitap, kitap bölümü ve makaleler yayımladı.

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Maşalallah cumhurbaşkanı milletin ne zaman evleneceğinede artık karar veriyor tebrikler!
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