Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (EK)

Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor

KILIÇDAROĞLU İLE BAHÇELİ AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Mecliste devam eden yemin törenine geçici meclis başkanı Durmuş Yılmaz, 45 dakika ara verdi. Bu sırada salondan dışarı çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir süre ayaküstü sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra salondan milletvekilleri ile birlikte ayrıldı.

