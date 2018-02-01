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Meclis'te 7 OHAL KHK'sı kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 17:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda görüşülen yedi OHAL Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edildi.

Meclis'te 7 OHAL KHK'sı kabul edildi

Yedi OHAL KHK'sı için TBMM Genel Kurulunda elektronik olarak oylama yapıldı. Buna göre 676 sayılı KHK oylamasında 245 milletvekili oy kullandı. 225 milletvekili kabul, 20 milletvekili ret oyu kullandı.

678 sayılı KHK oylamasında 266 milletvekili oy kullandı. 236 kabul oyuna karşılık 30 ret oyu kullanıldı.
680 sayılı KHK oylamasında 266 milletvekili oy kullandı. 237 kabul oyuna karşılık 29 ret oyu kullanıldı.
681 sayılı KHK oylamasında 274 oy kullanıldı. 237 kabul oyuna karşılık 37 ret oyu kullanıldı.
684 sayılı KHK oylamasında 284 oy kullanıldı. 242 kabul oyuna karşılık 42 ret oyu kullanıldı.
685 sayılı KHK oylamasında 279 oy kullanıldı. 241 kabul oyu kullanıldı, 38 ret oyu kullanıldı.
687 sayılı KHK oylamasında 284 oy kullanıldı. 242 kabul, 42 ret oyu kullanıldı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
550 tane milletvekili yok mu bu mecliste niye 280 kişi oy kullanıyor sadece diğerleri bu KHK kararları alınırken nerdeler
ne âlâ memleket
Ülkede HAKSIZLIĞA-HUKUKSUZLUĞA YOL AÇAN,TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİ DÜMDÜZ EDEN,DEMOKRASİYİ KATLEDEN KHK lar için şimdi TBMM de gereken hassasiyeti göstermeyenler sandıkta işiniz zor.
Sıkıysa kabul edilmesin, ohal var ohalll,
ÇOĞUNLUK NE DERSE O PAŞAM
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