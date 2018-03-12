Mecliste imar planlarına 164 itiraz

İzmir Büyükşehir Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısında, belediye tarafından hazırlanan kentin 2030 yılına kadar olan 10-15 yıllık süreci organize eden 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planlarına gelen 164 itiraz tartışmaya neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kentin 2030 yılına kadar olan 10-15 yıllık süreci organize eden 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planlarına yapılan 164 itiraz tartışmaya neden oldu. Belediyenin üç bölgede 13 ilçe ve 428 kırsal yerleşimi içine alan yeni nazım planında konut, sanayi, tarım, turizm ve ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarının bir oturumda oylanıyor olması, AK Parti tarafından tepkiyle karşılandı. AK Partili Ali Kökoğuz, maddelerin çok sayıda olmasını ve kısa sürede oylanmasını eleştirdi. Kökoğuz, “Komisyonlarda bilgi alamadık. Kentin 50 yılını etkileyecek planlar bu kadar kısa sürede oylanamaz. Bu maddelere bu yüzden karşı oy veriyoruz” dedi.

Kiraz’daki tesis tartışmaya neden oldu

Oturumda, Ödemiş’ten ara transfer alanına gelen evsel nitelikteki atıkların 31 Temmuz’dan itibaren 14 ay süreyle Kiraz’da kurulan depolama alanına nakli ile ilgili başkanlıktan gelen önerge, AK Partili üyelerin tepkisine yol açtı. Meclis üyesi Özcan Kaymak önergeye karşı çıkarken, atıkların depolanacağı alana yakın bir bölgede hastane ve okul olduğunu belirterek, bu maddenin bir kez daha görüşülmesini istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan da, depolama alanının yer tespitinin yanlış olduğunu söyledi. Tesisin burada faaliyete girmesi halinde bölgenin yüzyıllar boyunca çöpün etkisinden kurtulamayacağını ifade eden Doğan, maddenin geri çekilmesini istedi.

Başkanvekili Sırrı Aydoğan, projenin bittiğini ve yakında ihalenin yapılacağını açıkladı. Aydoğan, buranın geçici bir depolama alanı olacağını belirterek, atıkları Ödemiş Belediyesinin işini görmek için buraya taşıdıklarını ifade etti. Önerge, AK Partili meclis üyelerinin ret oylarına karşın CHP’li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

’Artı para’ya eleştiri

Oturumun dilek ve temenniler bölümünde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, raylı sistemle toplu ulaşım hizmeti veren İZBAN’daki artı para uygulamasının vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. AK Parti grubu olarak öneri getirdiklerini ifade eden Doğan, şunları söyledi:

“Bunun yerine otoyollarda uygulanan ücret toplama sisteminin getirilmesini öneriyoruz. 15 Şubat’tan itibaren İZBAN’da uygulamaya giren ‘artı para’ uygulaması kentte birçok vatandaşın mağduriyetine yol açtı. Halkımızın binlerce imza ile karşı çıktığı ve iptal davaları açıldığı sistem ile ilgili uygulama bazında sıkıntılar mevcut. Daha iyi hizmet sunmak adına görüşlerimizi paylaşmak isterim. Bunun yerine otoyol gişelerinde uygulanan ücret toplama sistemine geçilmesine öneriyoruz. Günde 1 milyonu aşkın İzmirlinin kullandığı İZBAN’daki bu sistem sıkıntılar getirdi. Bu durum açıkça parası olmayan binmesin demektir. Bu durum ne yazık ki kamu hizmetlerinin niteliğine aykırıdır. Sizlere Kocaoğlu’nun halkın istemediği hiçbir şey olmaz sözünü hatırlatmak istiyoruz. Gelin bu yanlış uygulamadan vazgeçin. Halkın karşı çıkmasına rağmen zorla dayatılan sistemin yerine daha uygulanılır bir uygulamayı hayat geçirelim."

"Beraber İZBAN istasyonuna gidelim"

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dilerseniz bir gün beraber bir İZBAN istasyonuna gidelim ve bu kaosu canlı canlı birlikte yaşayalım. Tıpkı otobanlarda devletin getirdiği sistem benzeri bir uygulamaya geçilmesini öneriyoruz. İZBAN’a binen vatandaşlarımız girerken yine validatörlere kartını okutacak, ilk okutuşta herhangi bir ücret kesilmeyecek. Validatöre okutulan kartta ilk seferde bilgi olarak kişinin tam, öğrenci ya da 65 yaş emeklisi olduğunu belirtir ibare görüntülenecek ve para kesilmeyecek. Vatandaşlarımız çıktığı gişelerde kartını yeniden okuttuğunda gittiği mesafe kadar ödeme gerçekleştirecek. Yani kartını elektronik gişelerine okutacak olan yolcularımızın gittikleri kadar ücreti kartından kesilecek. Böylece elektronik ulaşım kartlarına 10 liralık yükleme zorunluluğu da ortadan kalkacak. Ayrıca kartında an itibari ile bakiyesi kalmayan vatandaşımız da mağdur olmadan yolculuğunu yapmış olacak. Yani kartında acil durumda bakiyesi olmasa bile yolculuğunu yapmış olacak. Sistem bu sayede kartında bakiyesi olmayan İzmirlilere avans vermiş olacak. Vatandaşa tanınan bu avans ile gerçekleşen borcu da kartını ilk dolum yaptığı esnada önceden sistemde yer alan kart bilgilerinden faydalanarak dolum cihazlarından ücret mahsup edilecek. Sistemde yapılacak ufak teknik değişikliklerle eksi bakiye getirilip 90 dakika uygulaması da sürdürülebilir. İzmirli hemşehrilerimiz bu ilgiyi hak ediyor. Ayrıca hemşehrilerimiz borçlarına sadıktır. İlk dolumda bu eksik ücretler telafi edilebilir. Belediye inat etmesin bu sistemi uygulamaya geçirsin."