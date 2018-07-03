HABER

Meclis'te Maraş dondurması kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ milletvekilleri Mecliste kayıt yaptırdıktan sonra Maraş dondurması keserek yöresel baklava ikramında bulundu.

Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN ANKARA ,(DHA) - KAHRAMANMARAŞ milletvekilleri Mecliste kayıt yaptırdıktan sonra Maraş dondurması keserek yöresel baklava ikramında bulundu. AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Türk İslam Karakoç ve Mehmet İlker Çitil Meclis?te kayıt yaptırdı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal milletvekillerinin rozetlerini taktı. Mahir Ünal daha sonra Meclis Şeref Holü'ne getirilen Maraş dondurmasından keserek basın mensupları ve çalışanlara ikram etti. Milletvekilleri de daha sonra Maraş'a ait baklava ve yöresel ürünleri Şeref Holü'nde bulunan memurlara ikram etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Dondurma kesilmesi -Vekillere ikmar edilmesi -mahir Ünal'ın dondurma kesmesi -Detay HaberNursima KESKİN - Kamera Gökhan CEYLAN ANKARA ,(DHA)

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar varİstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var
Akdeniz için 'denizanası' uyarısıAkdeniz için 'denizanası' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var

İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var

115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı

115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı

İstanbul'da lüks araçlı maganda dehşeti! Üniversite öğrencisini silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da lüks araçlı maganda dehşeti! Üniversite öğrencisini silahla vurarak öldürdü

Melih Gökçek'ten idam anketi

Melih Gökçek'ten idam anketi

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.