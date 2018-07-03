Meclis'te Maraş dondurması kesildi

Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN ANKARA ,(DHA) - KAHRAMANMARAŞ milletvekilleri Mecliste kayıt yaptırdıktan sonra Maraş dondurması keserek yöresel baklava ikramında bulundu. AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Türk İslam Karakoç ve Mehmet İlker Çitil Meclis?te kayıt yaptırdı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal milletvekillerinin rozetlerini taktı. Mahir Ünal daha sonra Meclis Şeref Holü'ne getirilen Maraş dondurmasından keserek basın mensupları ve çalışanlara ikram etti. Milletvekilleri de daha sonra Maraş'a ait baklava ve yöresel ürünleri Şeref Holü'nde bulunan memurlara ikram etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Dondurma kesilmesi -Vekillere ikmar edilmesi -mahir Ünal'ın dondurma kesmesi -Detay HaberNursima KESKİN - Kamera Gökhan CEYLAN ANKARA ,(DHA)
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