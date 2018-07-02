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Meclis'te milletvekili kayıtları devam ediyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

MECLİS’te milletvekili kayıtları devam ediyor.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)-MECLİS’te milletvekili kayıtları devam ediyor. CHP'li Levent Gök 2 yaşındaki torunuyla gelirken, 8 aylık hamile CHP' Ankara milletvekili Gamze Taşçıer de 5 yaşındaki kızıyla kayıt yaptırdı.

CHP'nin eski Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök, Meclis’te kayıt yaptırdı. Levent Gök, 2 yaşındaki torunu Uzay ile birlikte kameralara açıklamalarda bulundu. Uzay, uzatılan mikrofonlara ve ses kayıt cihazlarına ilgi gösterip eline aldı.

CHP Eskişehir Milletvekili olarak Meclis’e giren Jale Nur Süllü ise 3 yaşındaki torunu Ada ile kayıt yaptırdı. Jale Süllü, "Torunum benim en değerli varlığım. Bana "bambambi' der. Seçim sürecinde kendisini çok özledim. Gençlere ve çocuklara güzel bir gelecek kurmak için Mecliste 600 milletvekiliyle güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi temenni ediyorum" dedi.

8 aylık hamile olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kayda 5 yaşındaki kızı Bahar ve milletvekili danışmanı eşi Ali Mert Taşcıer ile birlikte geldi. Taşçıer, "Biz belki birçok şeyi değiştiremedik ama inanıyorum ve umuyorum ilk adımı olacak. Kadınların bu ülkede daha iyi koşullarda yaşaması için mücadelemizin başlangıcı olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Milletvekili kayıtları
-Levent Gök'ün torunu
-8 aylık hamile Gamze Taşçıer'in kaydı
-Jale Süllü'nün kaydı
-Diğer milletvekilleri

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA , (DHA)

GÖRÜNTÜLER "Vekiller meclise kayıtlarını yaptırıyor" BAŞLIĞI İLE GEÇİLDİ

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