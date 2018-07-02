Meclis'te milletvekili kayıtları devam ediyor 

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)-MECLİS’te milletvekili kayıtları devam ediyor. CHP'li Levent Gök 2 yaşındaki torunuyla gelirken, 8 aylık hamile CHP' Ankara milletvekili Gamze Taşçıer de 5 yaşındaki kızıyla kayıt yaptırdı.
CHP'nin eski Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök, Meclis’te kayıt yaptırdı. Levent Gök, 2 yaşındaki torunu Uzay ile birlikte kameralara açıklamalarda bulundu. Uzay, uzatılan mikrofonlara ve ses kayıt cihazlarına ilgi gösterip eline aldı.
CHP Eskişehir Milletvekili olarak Meclis’e giren Jale Nur Süllü ise 3 yaşındaki torunu Ada ile kayıt yaptırdı. Jale Süllü, "Torunum benim en değerli varlığım. Bana "bambambi' der. Seçim sürecinde kendisini çok özledim. Gençlere ve çocuklara güzel bir gelecek kurmak için Mecliste 600 milletvekiliyle güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi temenni ediyorum" dedi.
8 aylık hamile olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kayda 5 yaşındaki kızı Bahar ve milletvekili danışmanı eşi Ali Mert Taşcıer ile birlikte geldi. Taşçıer, "Biz belki birçok şeyi değiştiremedik ama inanıyorum ve umuyorum ilk adımı olacak. Kadınların bu ülkede daha iyi koşullarda yaşaması için mücadelemizin başlangıcı olacak" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------
-Milletvekili kayıtları
-Levent Gök'ün torunu
-8 aylık hamile Gamze Taşçıer'in kaydı
-Jale Süllü'nün kaydı
-Diğer milletvekilleri
Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA , (DHA)
GÖRÜNTÜLER "Vekiller meclise kayıtlarını yaptırıyor" BAŞLIĞI İLE GEÇİLDİ
AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur
Eylül cinayetinde yeni detaylar! 'Daha önce köpeğe tecavüz etmiş'
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
BM'den önemli uyarı: Suriyeli sığınmacı sayısı 270 bine sıçradı
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
Dünyanın en şanssız adamının ölüm nedeni belli oldu
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum