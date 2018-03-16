Meclis’te üniversite yerleşkesi tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesinin mart ayı olağan meclisinde, İzmir Ekonomi Üniversitesinin Güzelbahçe’de yapacağı yerleşke tartışmaya yol açtı. Yüksek öğretim alanı ve tarımsal nitelikli alan olarak belirtilen madde AK Parti’nin ret oylarına karşılık oy çokluğuyla mecliste onaylandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Kamuoyunda gerçekleştiği zaman ‘bilim vadisi ve teknoloji üssü olacak’ şeklinde nitelendirilen alan için konuşan AK Parti’li meclis üyesi Ali Kökoğuz, “İmar planları yapılırken kamu yararına ilişkin alanlar ayrılır. Bunun oranı yüzde 40 civarındadır. Fakat bizim İzmir Büyükşehir Belediyesinde maalesef bazen bu yüzde 40’lık oran gözetilmez. Biri birilerini gözetler, kıyak yapar” dedi. Başkanvekili Aydoğan bunun üzerine, “Konuşmalarınıza dikkat edin. Meclisin aldığı kararlara yargı yolu açıktır. Burada kimse gözetilmez, korunmaz” cevabını verdi. Yüksek öğretim alanı ve tarımsal nitelikli alan olarak belirtilen madde AK Parti’nin ret oylarına karşılık oy çokluğuyla mecliste onaylandı.

"Bazıları dirsek temasına girer"

Kökoğuz, “Söylediklerim biraz dik geldi sanırım. Geri alıyorum. O zaman bazıları dirsek temasına girer. Adı geçen yer bir üniversitedir. Daha önce burası ağaçlandırılacak alandı. Bu hatırlı vatandaş dirsek temasını kullanmakta” diye konuştu. Aydoğan ise, “Kim o hatırlı vatandaş, adı ne söyler misin?” diye sordu. Kökoğuz da üniversitenin mütevelli heyeti başkanını ifade ederek, “Ekrem Demirtaş... Onun talebiyle olmuştur. Burası Ekonomi Üniversitesidir. Kamu zararı oluşturuyorsunuz. Siz tamamına yakınına imar veriyorsunuz. Bu bir imar rezaleti ve cinayetidir. Gariban vatandaştan yüzde 40 alıyorsunuz. Neden bu vatandaş 13.99 veriyor? Niye kollanıyor bu vatandaş?” dedi.

"Demirtaş’ın adını anmak isterseniz hayırla da anabilirsiniz"

Aydoğan, “Burası üniversite” diye cevap verirken, Kökoğuz da bu kez, “Karakolu yok, sağlık ocağı yok. Parkı yok buranın. Yaptığınız yanlıştır. Bu vatandaşla ilgili kollama hareketi olmuştur” açıklamasını yaptı. Aydoğan da şunları söyledi:

“Bizim burada dostumuz düşmanımız olmaz. İzmirliye hizmet ediyoruz. Bu bahsettiğimiz arazi bir üniversite arazidir. Ekrem Demirtaş da bu üniversitenin kurucusu olarak güzel bir iş yapmıştır ama sahibi değildir. Ekrem Demirtaş’ın adını anmak isterseniz bazen hayırla da anabilirsiniz. Yaptığı güzel işleri görebilirsiniz."