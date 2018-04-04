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Medellin Belediyesi Pablo Escobar'ın evi yıkmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 07:36 | Son Güncelleme

Belediyenin, Monaco Apartmanı'nın, 1989-1993 yıllarındaki uyuşturucu savaşlarında hayatını kaybeden 5 binden fazla kişinin anısına yeşil alana dönüştürülmesi için yıkılmasını istediği bildirildi

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın Medellin Belediyesi, 1993'te öldürülen uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın evini, dönemin kurbanları için bir park yapılması amacıyla yıkmak istiyor.

Medellin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Federico Gutierrez'in, Escobar'ın bir dönem yaşadığı Monaco Apartmanı'nın yıkılması için Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği bilgisini Özel Varlık İdaresine ilettiği duyuruldu.

Açıklamada, apartmanın daha önce kentteki güvenlik sekreterliğine tahsis edilmesinden, onarım masraflarının yüksekliği nedeniyle vazgeçildiği hatırlatıldı.

Belediye Başkanı Gutierrez’in, "Monaco Apartmanı gibi gayrimeşruluğun sembolleri yıkılmalıdır çünkü bu yapılar şiddet ve acı üzerine inşa edilmişti." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın 1989-1993 yıllarında yaşanan uyuşturucu karteli savaşlarında hayatını kaybeden 5 binden fazla kişinin anısına yeşil alan yapılması amacıyla yıkılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, binanın yıkılması ile aynı zamanda kenti ziyaret edenlerin, Escobar'ın kullandığı evleri ve mekanları görmeleri için düzenlenen turistik turların da sona ereceği belirtildi.

Medellin kartelinin rakibi Cali karteli 1988 yılında, Escobar'ı öldürmek için binaya 80 kilogram patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlemişti. Pablo Escobar ve ailesi saldırıdan sağ kurtulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Medellin pablo escobar

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