İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mübarek günler, geceler, aylar yeniden kendimizi hesaba çekmemiz, ruhi bir dirilişe tabi tutmamız için birer kurtuluş vesiledir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, ramazanın ilk iftarını İstanbul Sultanahmet Vakfı (İSVA) yöneticileri ve öğrencileriyle yaptı.

Vakfın tarihi binasında verilen iftarın ardından konuşan Erbaş, "Cenabıhak ramazan ayının bu ilk gününde tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirip bayrama ulaşmayı hepimize nasip eylesin." dedi.

Ramazanın aynı zamanda Kur'an ayı olduğunu belirten Erbaş, "Mübarek günler, geceler, aylar yeniden kendimizi hesaba çekmemiz, ruhi bir dirilişe tabi tutmamız için birer kurtuluş vesiledir. Bu mübarek zamanların sultanı da ramazan ayıdır:" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında inen Kur'an'ın ilk ayetlerinden okumanın ve yazmanın öneminin anlaşılacağını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İlim yolunda olan kardeşlerimizin bu ayetlerin hikmetini düşünerek ilme daha çok sarılmaları gerektiğini anlamalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetidir. İlim, irfan, bilgi ve hikmet olmayınca maddi ve manevi olarak gerilerde kalırız ama ilim, irfan, bilgi ve hikmete sarıldığımız sürece maddi ve manevi olarak en önde olan bir millet oluruz."