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"Medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye, bütün derdimiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 21:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bir tek derdimiz var. Derdimiz şu, bu neslin çektiklerini bizden sonraki gelecek nesil çekmesin istiyoruz. Demokrasisi daha yüksek, hukukun üstünlüğünün daha fazla olduğu, milletimizin zengin olduğu, etraf coğrafyalarımızdaki bütün ülkeler ama bütün ülkelere aydınlığımızın, zenginliğimizin, medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye bütün derdimiz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir tek derdimiz var. Derdimiz şu, bu neslin çektiklerini bizden sonraki gelecek nesil çekmesin istiyoruz. Demokrasisi daha yüksek, hukukun üstünlüğünün daha fazla olduğu, milletimizin zengin olduğu, etraf coğrafyalarımızdaki bütün ülkeler ama bütün ülkelere aydınlığımızın, zenginliğimizin, medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye bütün derdimiz." dedi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İçişleri Bakanlığı Mensupları ve İstanbul Muhtarları İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Türkiye'nin çok önemli bir kararın eşiğinde olduğunu aktaran Soylu, Türkiye'nin vereceği kararla birlikte ülkenin daha güçlü olacağını söyledi.

Bakan Soylu, daha güçlü bir kalkınmayla yola devam edileceğinin altını çizerek, "Daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'yle yola devam edilecek. Daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye'yle yola devam edilecek. En önemlisi bütün dünyanın çok daha fazla saygı duyduğu bir Türkiye'yle yola devam edilecek." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin birinci sıçramasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi inşallah Türkiye ikinci sıçramasıyla beraber 2023'ü, 2053'ü ve 2071'i inşallah şurada bulunan bütün kardeşlerimizle beraber yakalayacak. Bir tek derdimiz var. Derdimiz şu, bu neslin çektiklerini bizden sonraki gelecek nesil çekmesin istiyoruz. Demokrasisi daha yüksek, hukukun üstünlüğünün daha fazla olduğu, milletimizin zengin olduğu, etraf coğrafyalarımızdaki bütün ülkeler ama bütün ülkelere aydınlığımızın, zenginliğimizin, medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye bütün derdimiz. İnşallah Allah bu derdimize de derman, ülkemize zenginlik ve yarınlarımıza zat-ı devletleriniz sayesinde aydınlık verecektir. Bu vesileyle ülkemizin her tarafında ülkemizin esenliği için gayret gösteren ve milletimizle iç içe olan İçişleri Bakanlığı mensuplarına da bu dönem içerisinde gerçekleştirdiği tüm gayretler için çok teşekkür ediyorum."

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24 haziran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iftar

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