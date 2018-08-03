Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının desteğiyle Irak, Ürdün, Filistin ve Lübnan'dan Kahramanmaraş'a gelen öğrenciler, Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneğince yürütülen "Medeniyetin Gençleri Türkiye'de Buluşuyor Projesi" kapsamında Türkçe eğitimi alacak.

Dernek Başkanı Hacı Muharrem Dilipak, Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesinde düzenlenen açılış töreninde, kentte uluslararası öğrencilerin her türlü sorunuyla ilgilendiklerini söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığıyla yürüttükleri proje kapsamında Irak, Ürdün, Filistin ve Lübnan'dan gelen 48 öğrenciyle 48 günlük program yapacaklarını belirten Dilipak, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerimize 40 gün Türkçe eğitimi vereceğiz. Kalan 8 günde de geziler yapacağız. Tarihi ve turistik yerlerin tanıtımını yapacağız. Öğrencilerimiz Osmanlı'nın hüküm sürdüğü yerlerden geldiler. Birlikte sevgi ve kardeşlik tohumları ekeceğiz. O kardeşlik tohumları inşallah ileride koca bir ağaç olacak. O ağacın da gölgesinde bizler ve bizden sonra gelenler asude bir hayat sürecekler."

Proje koordinatörü Sadettin Ceyhan da 4 ülkeden gelen öğrencilerle sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştireceklerini dile getirerek, desteklerinden dolayı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına teşekkür etti.

