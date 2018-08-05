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"Medeniyetler Beşiği Ani" UNESCO ile şahlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak adlandırılan antik şehir Ani Örenyeri, UNESCO Dünya Miras Listesine alındıktan sonra ziyaretçi akınına uğradı - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: "Buraya girdiğinizde çok farklı duygular hissediyorsunuz. Biz halk olarak bazı şeyleri bilmiyoruz. Buraya Türkiye'deki bütün okulların gelmesi lazım"

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınlarındaki antik şehir Ani Örenyeri'nin ziyaretçi sayısında, kentin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinden sonra büyük artış yaşandı.

"Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yapan, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeye başladı.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim ziyaretçileri cezbediyor.

"Dünya kenti" Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

- "Ani'nin UNESCO'da tanınmış bir statüsü var"

Ani Örenyeri'ni gezen Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ani Örenyeri'ni yıllar sonra gelip gezmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yazgan, Ani'nin Kafkasya'da, bu bölgede, ortak tarihin çok önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, "Gürcistan ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin gelişiminde, tarih de bunun bir parçası. Ani bölgesel olduğu kadar Gürcistan ve Türkiye ilişkilerinin de bir parçası. Ani'nin UNESCO'da tanınmış olan bir statüsü var, bu çerçevede Ani'nin Gürcistan'da tanıtımını nasıl yapabiliriz, bunu keşfetmek için buradayım." dedi.

- "Gerçekten çok etkilendim"

Ani Örenyeri'ni herkesin gelip görmesi gerektiğini anlatan Yazgan, "Şimdi atalarımızın Anadolu'da inşaa ettiği ilk camideyiz. Buraya girdiğinizde çok farklı duygular hissediyorsunuz. Biz halk olarak bazı şeyleri bilmiyoruz. Buraya Türkiye'deki bütün okulların gelmesi lazım. Korunma seviyesi diğer ülkelere göre yüksek ve buraya ilgi de artıyor. Önümüzdeki dönem bu bölgenin keşfedilmemiş yerlerinin keşfedilmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Yaren Zeynep Sağlam da Ani Örenyeri'ne ilk defa geldiğini belirterek, "Buraya daha önce gelmedim ama baya söz ediyorlardı, anlatıyorlardı. Çok güzel yapılar var, mimarisi çok güzel. Gezme fırsatım da oldu, gerçekten çok etkilendim. Burayı öğrencilerime de önereceğim, gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ani Örenyeri'nin UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için başvuruda bulunulmuştu. 2014 yılında ek listeye dahil edilen Ani, 2015-2016 yıllarında değerlendirmeye alınmıştı.

Ani Örenyeri, 15 Temmuz 2016 'da İstanbul'daki toplantı sonrasında UNESCO Kültür Miras Listesi'ne dahil edildi.

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Ani Örenyeri Kars UNESCO ziyaret

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