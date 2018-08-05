"Medeniyetler Beşiği Ani" UNESCO ile şahlandı

"Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yapan, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

"Dünya kenti" Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

- "Ani'nin UNESCO'da tanınmış bir statüsü var"

Ani Örenyeri'ni gezen Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ani Örenyeri'ni yıllar sonra gelip gezmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yazgan, Ani'nin Kafkasya'da, bu bölgede, ortak tarihin çok önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, "Gürcistan ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin gelişiminde, tarih de bunun bir parçası. Ani bölgesel olduğu kadar Gürcistan ve Türkiye ilişkilerinin de bir parçası. Ani'nin UNESCO'da tanınmış olan bir statüsü var, bu çerçevede Ani'nin Gürcistan'da tanıtımını nasıl yapabiliriz, bunu keşfetmek için buradayım." dedi.

- "Gerçekten çok etkilendim"

Ani Örenyeri'ni herkesin gelip görmesi gerektiğini anlatan Yazgan, "Şimdi atalarımızın Anadolu'da inşaa ettiği ilk camideyiz. Buraya girdiğinizde çok farklı duygular hissediyorsunuz. Biz halk olarak bazı şeyleri bilmiyoruz. Buraya Türkiye'deki bütün okulların gelmesi lazım. Korunma seviyesi diğer ülkelere göre yüksek ve buraya ilgi de artıyor. Önümüzdeki dönem bu bölgenin keşfedilmemiş yerlerinin keşfedilmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.