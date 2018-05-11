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MediaMarkt, 66'ncı mağazasını Trabzon'da açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 16:13 | Son Güncelleme

MediaMarkt, 66'ncı mağazasını Trabzon'da açtı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, kesintisiz büyüme hedefi doğrultusunda 66'ncı mağazasını Trabzon’da açtı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, 66'ncı mağazasını Trabzon’da açtı. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Aytaç Erdoğan ve Cevahir AVM Müdürü Orhan Kolancı’nın katılımıyla gerçekleşen açılışa, Trabzonlular yoğun ilgi gösterdi.

Kentteki ilk MediaMarkt mağazası olma özelliği taşıyan mağaza, yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla Trabzonlularla buluşturuyor. MediaMarkt’ın Trabzon mağazasında diğer mağazalarda da olduğu gibi on binlerce çeşit ürün ve deneyim alanları bulunuyor. Bu alanlar sayesinde tüketiciler, son teknoloji ürünleri yakından tanıma ve inceleme fırsatı yakalarken, GameZone alanlarında ise oyunseverler en iyi gaming ürünleriyle bir araya geliyor.

- Laptop'larda yüzde 30, ultra HD televizyonlarda yüzde 34’lere varan indirim

50 bine varan son teknoloji ürün ve 5 binden fazla aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlayacak mağazada, akıllı telefonlar yüzde 26’lara, laptoplar yüzde 30’lere ve ultra HD televizyonlar yüzde 34’lere varan indirimlerle açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor.

12 Mayıs’a kadar tüm beyaz eşyanın yüzde 25 indirimle satışa sunulduğu mağazada, müşteriler 13 Mayıs’a kadar ücretsiz teslimat fırsatından yararlanabiliyor. Tüm cep telefonlarında peşin fiyatına sıfır faiz 10 taksit, 3 bin TL ve üzeri televizyonlarda ise peşin fiyatına 12 taksit fırsatı Trabzonluları bekliyor.

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