Medical Park’tan erken 23 Nisan şenliği

Medical Park İzmir Hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bahçesinde düzenlediği şenlikle kutladı.

Katılımın yüksel olduğu 23 Nisan şenliğinde, Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu mini bir konser verirken sihirbazlık gösterileri, yüz boyama etkinlikleri gibi aktiviteler düzenlendi. Hastane bahçesinde toplanan çocuklar ellerindeki bayraklarla ve balonlarla renkli görüntülere sahne oldu.

Şifa Veren Sesler Çocuk Korosunun konseri sonrasında konuşan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü ulusumuza aynı zamanda çocuk bayramı olarak ilan etmiş ve bu yönüyle de Atatürk dünya ölçeğinde eşsiz liderliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Çünkü milletimizin geleceği çocuklarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bundan sonra da her yıl çocuklarımızı bu tür etkinliklerle ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.