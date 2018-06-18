Meditasyon ve yoganın insanları bencilleştirdiği öne sürüldü

İngiltere'de yürütülen bir çalışmada meditasyon ve yoganın insanları bencilleştirdiği iddia edildi.

Southampton Üniversitesinde yürütülen çalışmada 93 yoga öğrencisi 15 hafta, meditasyon yapan 162 kişi de 4 hafta boyunca incelendi. Çalışmada yoga ve meditasyon yapan kişilerden kendileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmaları istendi.

Katılımcıların kendileriyle ilgili sorularda daha "benmerkezci" ifadeler kullandıkları görüldü.

Yazar Lewis Richmond, sessizlik içinde gözler kapalı bir halde oturarak ve nefes, vücut ve zihinsel aktiviteye odaklanarak yapılan eylemlerin de benmerkezci olarak tanımlanabileceğini ifade etti.

Araştırmayla ilgili bulgular "Psychological Science" dergisinde yayımlandı.

Öte yandan yoga ve meditasyonun, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi rahatsızlıkları azalttığı yönünde çalışmalar bulunuyor.

