"Medya Oscarları" sahiplerini buldu

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTGD) 2017 yılı "Medya Oscarları Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

Bu yıl 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan RTGD, 17 farklı kategoride 21 kişi ve kurumu ödüle layık gördü.

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı yaptığı açıklamada, 2017 Medya Oscarları'nın bu ay içinde törenle sahiplerine verileceğini bildirdi.

Ödüle layık görülen kişi ve kurumların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini aktaran Bursalı, "Dernek olarak 40'ıncı yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 40'ıncı yıla özel sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, bu yıl 8 kadın gazeteci arkadaşımızın ödül almaya hak kazanması mutluluğumuzu daha da arttırdı." ifadelerini kullandı.

RTGD'nin 2017 Medya Oscarları'nı alan kişi ve kurumlar şöyle:

-Yılın Reality Haber Programı: Müge Anlı İle Tatlı Sert/ ATV

- Yılın Sabah Programı: Ebru Baki ile Parametre/ CNN Türk

- Yılın Ekonomi Programı: Piyasa Hattı-Hande Demirel / Bloomberg TV

- Yılın Tartışma Programı: Türkiye'nin Nabzı - Didem Arslan Yılmaz/ Habertürk