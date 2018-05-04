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"Medya Oscarları" sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, 17 farklı kategoride 21 kişi ve kuruma ödül verilmesini kararlaştırdı

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTGD) 2017 yılı "Medya Oscarları Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

Bu yıl 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan RTGD, 17 farklı kategoride 21 kişi ve kurumu ödüle layık gördü.

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı yaptığı açıklamada, 2017 Medya Oscarları'nın bu ay içinde törenle sahiplerine verileceğini bildirdi.

Ödüle layık görülen kişi ve kurumların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini aktaran Bursalı, "Dernek olarak 40'ıncı yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 40'ıncı yıla özel sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, bu yıl 8 kadın gazeteci arkadaşımızın ödül almaya hak kazanması mutluluğumuzu daha da arttırdı." ifadelerini kullandı.

RTGD'nin 2017 Medya Oscarları'nı alan kişi ve kurumlar şöyle:

-Yılın Reality Haber Programı: Müge Anlı İle Tatlı Sert/ ATV

- Yılın Sabah Programı: Ebru Baki ile Parametre/ CNN Türk

- Yılın Ekonomi Programı: Piyasa Hattı-Hande Demirel / Bloomberg TV

- Yılın Tartışma Programı: Türkiye'nin Nabzı - Didem Arslan Yılmaz/ Habertürk

- Yılın Spor Programı: Bir Zamanlar Futbol- Ender Bilgin-Kemal Bilgin/ ASpor

- Yılın Yarışma Programı: Kelime Oyunu- Ali İhsan Varol / TV2

- Yılın Aktüel Haber Ödülü: Memleket Meselesi- Hikmet Öztürk-Duygu Leloğlu/ AHaber

- Yılın Radyosu: TRT Haber/ TRT Radyo

- Yılın En İyi Radyo Yapımcısı: Adem Metan /Best FM

- En İyi Gezi-Kültür Programı: Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu/ Show TV,

- Yılın TV Dizisi: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz/ ATV

- Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Bülent İnal-Payitaht / TRT 1

- Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Burcu Kıratlı Aşk ve Mavi/ ATV

- Yılın Yerel Kanalı: Kanal Fırat

- Cengiz Polatkan Özel Ödülü: Günün Manşeti - Murat Çiçek - Hikmet Genç/ 24 TV

- Nursal Tekin Özel Ödülü: Arman Yeter- Ankaragücü Belgeseli / TRT Spor

- Mustafa Cambaz Özel Ödülü: Zeytin Dalı Harekatı'nı bölgeden kesintisiz yayınlarla anlatan Kerim Ulak - Ata Gündüz Kurşun - Banu El - Hilal Özdemir /A Haber.

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Medya Oscarları Ödülleri Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği

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