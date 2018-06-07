Medya Sanat Merkezi'nin sezon kapanışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Gençlerin medya ve sanat alanında tecrübe kazanması amacıyla kurulan Medya Sanat Merkezi'nin (MSM) sezon kapanışı yapıldı. Bugüne kadar birçok projeye imza atan ve nisanda uygulamalı eğitimlere tekrar başlayan MSM'nin sezon sonu etkinliği, Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, MSM'nin çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. MSM'nin, bir endişe ve dertle yola çıkılarak oluşturulduğunu aktaran Mutanoğlu, "Bugün sizleri karşımda gördüğüm için gerçekten Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Sizlerin ortaya koymuş olduğunuz bu eserler, 'Biz bir taş attık, Allah o taşı bir yere ulaştırdı.' demektir. Bir kere maalesef sinemaya, sanata, tiyatroya, müziğe ve birçok sanat dalına baktığınız zaman, bizim asıl endişemiz, yani çıkış noktamız, kendi yerli-milli arkadaşlarımızın ortaya çıkması, kendi gözümüzle, ruhumuzla var olmamız meselesiydi." diye konuştu. Mutanoğlu, klasik sanatlara bakıldığında Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunu vurgulayarak, modern sanatları öz kültüre dönüştürme ve uyarlama çabası içinde olduklarını dile getirdi.

MSM'nin kurulduğu günden bu yana büyük mesafe kat ettiğini belirten Mutanoğlu, "Bugüne kadar baktığımızda, Türkiye'de sinemanın, sanatın genelde taklitlerle var olduğunu görüyoruz ama gerçekten bu topraklardan çıkmış arkadaşlarımızın kendi kültürümüzü ve geleneğimizi, sinemaya, sanata, tiyatroya yansıtabilecek yeni bir ortam oluşturmamız gerekiyordu. Bununla ilgili Türkiye'de birtakım çalışmalar var ama gerçekten bu kadar güçlü ve deneyimli bir çalışma, herhalde ilk defa yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Bu menzilleri hep birlikte aşacağız" MSM Başkanı İsmail Halis de 1876'da yapımına başlanan Bahariye Mevlevihanesi'nin tarihinden bahsederek, Medya Sanat Merkezi gibi birçok ocağın çatısı altında bulunduğu bilgisini verdi. MSM'nin yola çıkış amacına değinen Halis, "2 Nisan 2018 tarihinde açılış programımızı yapmıştık Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde. 4 Nisan'a kadar mülakatlar sürecekti. O zaman 100'e yakın başvuru gelmişti ve 5 Nisan'a kadar 300'ü aşkın başvuru ile karşılaştık. Bu durum, bu ocağın bereketi. Elhamdülillah bugün burada birçok kardeşimiz, ağabeyimiz, dostumuz bulunuyor. MSM, bir protokol ve ticaret mekanı değil. MSM, bu ülkenin ruhu ve mayası için gayret eden, cehdeden insanların bir araya geldiği, tabiri caizse, bir enerji üretim merkezidir." ifadelerini kullandı.

Halis, MSM'nin Metin Mutanoğlu, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve AA Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez'in öncülüğünde kurulduğuna işaret ederek, "Kültürel iktidardan ziyade, kültürel iklime talibiz. Kültürel iklim oluşturmak, kültürel zemin, mecra, platform ve bir ocak oluşturmak için buradayız. Hep birlikte inşallah daha nice, rahmetli Zarifoğlu'nun, bugün de vefat yıl dönümüdür, ifadesiyle yürünecek nice menziller var. Bu menzilleri hep birlikte aşacağız, Allah nasip ederse." dedi. Katılımcıların birlikte iftar yaptığı geceye, MSM Yönetim Kurulu üyeleri ile hocalar ve öğrencilerin yanı sıra sanatçılar, gazeteciler ve davetliler katıldı. Gecede MSM'nin etkinliklerini anlatan tanıtım filmi ve öğrencilerin hazırladığı "Mezarım Yeşil Olmadan", "Duvar" ve "Biz Aileyiz" belgesel filmleri gösterildi. Senaryo, belgesel ve dijital medya alanındaki kursiyerlerin sertifikaları, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç ve GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı tarafından takdim edildi.