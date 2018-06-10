Medya ve sanat camiası BİKSAD iftarında buluştu

İSTANBUL (AA) - Medya ve sanat camiasının önemli isimleri, Bilim Kültür ve Sanat Derneği (BİKSAD) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Beykoz'daki Ataullah Efendi Tekkesi'nde düzenlenen iftar programında konuşan BİKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk, BİKSAD Kurucusu Hattat Hüseyin Kutlu'nun yaklaşık 30 yıldan beri bu alana emek verdiğini ve Türkiye'de gelenekli sanatların bir yere ulaşması için gayret sarf ettiğini belirtti.
Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı ve BİKSAD olarak gelenekli sanatlar alanındaki çalışmalara küçük de olsa katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Öztürk, şöyle devam etti:
"Bahçemiz İstanbul'da ve Türkiye'de ilk defa hem bu kadar geniş bir alanda tasarlanmış hem de içindeki eserlerle camisi, tekkesi, konağı, çadırları, bahçesi, havuzları, kuş sarayı ve şifalı bitkileriyle kendisinin de bir sanat eseri olması için yoğun çaba sarf ettiğimiz nadir ve nadide yerlerden biridir. Umut ediyoruz ve üzerinde çalışıyoruz ki burası İstanbul'da ve Türkiye'de gelenekli sanatlarımıza ev sahipliği yapsın ve buradan hem Türkiye'ye hem de İslam dünyasına eser üretebilecek sanatçılar yetişsin. Hem burada hem de Koca Mustafa Paşa'daki yerimizde 700'e yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Çok uzun emekler harcayarak gördükleri bu eğitimlerin sonucunda hocalarımızdan icazet alıyor ve onlar da öğrenci yetiştirmeye devam ediyor."
- "Sanatın insana kattığı bir huzur var"
Öztürk, çadırlarda ve tekkede her gün düzenli olarak derslerin icra edildiğini söyleyerek, "Sizlerin de çocuklarınızın da faydalanabileceği çok sayıda kıymetli kurslarımız var. Sanatla ilgilenebileceğiniz önemli alanlar var." ifadesini kullandı.
Ataullah Efendi Tekkesi gibi bir ortamda çalışmanın özellikle medya alanında çalışanlara yeni bir pencere açacağını, buradan nefes, enerji ve ufuk alacaklarını aktaran Öztürk, "Sanatın insana kattığı bir derinlik ve huzur var. Bunu kaçırmamalarını, bir meslektaşları olarak tavsiye ediyorum. Çok asude bir yer oldu burası. Her zaman gelin, bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- "Tekkeler, asırlar boyu irfan yuvalarımız oldu"
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi BİKSAD Kurucusu Hattat Hüseyin Kutlu ise "Burası Ataullah Efendi Tekkesi'dir. Tekkeler, asırlar boyu irfan yuvalarımız ve feyiz membamız olmuştur." dedi.
Kutlu, hoşça vakit geçirilecek bir yerin ötesinde tarihte irfan taneleri saçılmış bir tekke olarak görülmesi gereken mekana sahip çıkılarak yaşatılması gerektiğini vurguladı.
Gecekonduların arasında kalan mekanın gerçek amacına uygun olarak restore edilişini bir sunum eşliğinde anlatan Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı gönüllüsü Sinan Günüç de kuruluştan bu yana 9 bin 262 kişiye eğitim verildiğini, 160 kişinin de gelenekli sanatlarda icazet almaya hak kazandığını kaydetti.
Ataullah Efendi Tekkesi'nin ihya edilmesine ve gelenekli sanatlara ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Günüç, Ataullah Efendi Tekkesi, Hekimoğlu Ali Paşa Cami Kütüphanesi ve Konya Destegül Güzel Sanatlar Mektebi'nde 2017-2018 döneminde, bin 112 güzel sanatlar talebesinin eğitim aldığını söyledi.
Aslına uygun olarak restore edilen camide kılınan teravih namazının ardından, BİKSAD Kurucusu Kutlu ile "helva sohbeti" adıyla konuşmalar yapıldı.
Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz, yazar Prof. Dr. İskender Pala, yazar Prof. Dr. İsmail Kara, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, AA Analiz Haberler Editörü İhsan Gürsoy, TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici, yazar Yıldız Ramazanoğlu, Star gazetesi Kültür Sanat Editörü Bedir Acar, Yeni Şafak gazetesi Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan da katıldı.
- Bilim Kültür ve Sanat Derneği
Hüseyin Kutlu, Sadrettin Özçimi, Cumhur Tulay, Ahmet Şahin, Erol Dönmez, Hasan Hüseyin Doğru, Yasin Kurt, Payende Tellibeyoğlu, Cavide Palak tarafından 2009 yılında kurulan ve "Kayıp medeniyetimizin peşindeyiz" anlayışıyla faaliyetlerini yürüten BİKSAD, Hüsn-i hat, tezhip, kat'ı, Osmanlı Türkçesi, ney, ud, bendir, dini musiki ve sanat dersleriyle öne çıkıyor.
Seminer, sergi ve konserler ile restorasyon çalışmaları da yürüten dernek, çeşitli etkinliklerde uluslararası sanatçılarla, ulusal sanatçıları bir araya getirerek, Türk kültürünün yurt dışında tanıtılmasına katkı sağlıyor.
Yetişkinler için gelenekli sanatlarda ihtisas derslerinin de verildiği dernekte, ayrıca çocuklara yönelik ebru, bağlama, ney ve bendir dersleri yapılıyor.
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