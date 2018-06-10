Medya ve sanat camiası BİKSAD iftarında buluştu

İSTANBUL (AA) - Medya ve sanat camiasının önemli isimleri, Bilim Kültür ve Sanat Derneği (BİKSAD) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Beykoz'daki Ataullah Efendi Tekkesi'nde düzenlenen iftar programında konuşan BİKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk, BİKSAD Kurucusu Hattat Hüseyin Kutlu'nun yaklaşık 30 yıldan beri bu alana emek verdiğini ve Türkiye'de gelenekli sanatların bir yere ulaşması için gayret sarf ettiğini belirtti.

Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı ve BİKSAD olarak gelenekli sanatlar alanındaki çalışmalara küçük de olsa katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bahçemiz İstanbul'da ve Türkiye'de ilk defa hem bu kadar geniş bir alanda tasarlanmış hem de içindeki eserlerle camisi, tekkesi, konağı, çadırları, bahçesi, havuzları, kuş sarayı ve şifalı bitkileriyle kendisinin de bir sanat eseri olması için yoğun çaba sarf ettiğimiz nadir ve nadide yerlerden biridir. Umut ediyoruz ve üzerinde çalışıyoruz ki burası İstanbul'da ve Türkiye'de gelenekli sanatlarımıza ev sahipliği yapsın ve buradan hem Türkiye'ye hem de İslam dünyasına eser üretebilecek sanatçılar yetişsin. Hem burada hem de Koca Mustafa Paşa'daki yerimizde 700'e yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Çok uzun emekler harcayarak gördükleri bu eğitimlerin sonucunda hocalarımızdan icazet alıyor ve onlar da öğrenci yetiştirmeye devam ediyor."