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Medyada ve çalışma hayatında kadın konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) tarafından düzenlenen “Medyada ve Çalışma Hayatında Kadın” başlıklı panel gerçekleştirildi.Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda düzenlenen programın moderatörlüğünü yapan DÜKAM Müdürü Dr.

Medyada ve çalışma hayatında kadın konuşuldu

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) tarafından düzenlenen “Medyada ve Çalışma Hayatında Kadın” başlıklı panel gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda düzenlenen programın moderatörlüğünü yapan DÜKAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şule Çeviker Ay, toplumumuzda kadın erkek diye bir ayrımının olmaması gerektiğini ifade ederek sözlerine başladı. Kadınların iş hayatının her alanında var olması ve bunun normal olarak görülmesi değerlendirmesinde bulunan Şule Çeviker Ay, kadınların toplumsal cinsiyet kaynaklı zorluklar yaşadığına işaret ederek sözü panelistlere bıraktı.
Programın ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatma Gürses, “Medyayı Okumak; Kadınların Haberlerde Temsili” başlıklı sunumunda kadınların medya üzerindeki ve medyayı okumanın kadın üzerindeki etkisinden bahsetti. Haberlerdeki şiddet olgusundan söz eden Gürses, günümüzde kadına yönelik şiddeti medyada üzerinden değerlendirerek bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Panelin diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Emel İştar Işıklı ise “Çalışma Hayatında Kadının Yeri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 2006’dan 2015’e kadar kadınların çalışma hayatına katılımının gün geçtikçe arttığını dile getiren Işıklı, kadınların çalışma nedenleriyle ilgili bilgiler aktardı. Kadınların kayıt dışı ve vasıfsız işlerde çalışarak kendi kendilerine engel olduklarına dikkat çeken konuşmacı, çalışma hayatında kadının kadına engel olmasının da bir realite olduğunu sözlerine ekledi.
“Medyada ve Çalışma Hayatında Kadın” başlıklı panel, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

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