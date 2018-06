"Medyanın nefret dili, mültecilere yönelik şiddeti körüklüyor"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, medya ve siyasetçilerin kullandığı nefret dilinin, mazlum ve çaresiz mültecilere yönelik şiddet eylemlerini körüklediğini bildirdi.

Dernek, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, küresel bir insani kriz haline gelen mültecilik meselesinin zalim devletler, diktatör rejimler, savaşlar ve doğal afetler nedeniyle son yıllarda büyük artış gösterdiği belirtildi.

Dünya nüfusunun bir bölümünün her gün, her dakika, her saniyede mülteciliği doğuran sebepler arttığı için mülteci konumuna geldiği aktarılan açıklamada, dünyanın bir kısmında özgürlüklerin diğer bir kısmında ise savaşların çoğaldığına işaret edilerek, dünyanın bir kısmı tüketim çılgınlığı ve refah içinde yaşarken, diğer kısmında kıtlığın çoğaldığı ifade edildi.

Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Sudan, Arakan ve daha nice bölgelerde metrekare başına vicdanların kaldıramayacağı ağırlıkta zulüm düştüğüne dikkati çekilen açıklamada, insanların zorla, baskıyla doğup büyüdükleri topraklardan sürgün edildiği ve eşini, çocuğunu, annesini, babasını kaybettiği aktarıldı.