'Mega projeli' dev pasta

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da börek ustası Hasan Acar ve ekibi, mega projelerin anlatıldığı 6,5 metrelik pasta yaptı. Dev pasta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için dünyanın dört bir yanından gelen çocukların beğenisine sunulacak.

Börek ustası Hasan Acar, Türkiye'de son yıllarda yapılan mega yatırımları modellediği 6,5 metrelik dev bir pasta yaptı. 60 kilo şeker hamuru kullanılan pastanın yapımı, 2 hafta sürdü. Hasan Acar, 10 kişilik bir ekibin görev aldığı pastanın yapımı için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Acar, pasta için 150'den fazla parça kullanıldığını, büyük bir emeğin söz konusu olduğunu söyledi.

Pastanın, 23 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek çocukların beğenisine sunulacağını anlatan Acar, "Pastada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Erzurum Tüneli, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi dünya çapında eserlerin modelleri var. Tabii bunlar bizim için yapılan çalışmalardır. Biz de şeker hamurundan elimizin emeğiyle modelleyerek mega eserlerin dünya çocuklarına tanıtılmasında katkıda bulunmak istedik" ifadelerini kullandı.

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