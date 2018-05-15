Megakent'in trafik raporu (2)

Özgür Deniz KAYA-Alişan KOYUNCU-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre; İstanbul'da son 3 yılda trafik indeksi değerlerinde yüzde 17 oranında düşüş gözlemlendi. 2015 yılında sabah zirve saatlerde yüzde 35 seviyelerinde olan trafik indeksi, 2018 yılında yüzde 31'e, akşam zirve saatlerde ise yüzde 58'den yüzde 48'e geriledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen günlük ortalama araç sayısında, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12'lik azalma olduğu tespit edildi. Ağır tonajlı araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmasıyla 2017 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen toplam araç sayısında bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 12 azalma görüldü. İBB tarafından araştırmaya göre, trafiğe kayıtlı araç sayısının 4 milyonu aştığı mega kentte, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullananların sayısının artmasıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullananların oranı yüzde 12 azaldı. Aynı araştırmaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarındaki trafik akışını hızlandı. Akşam saatlerinde D-100 Karayolu’nda yaklaşık yüzde 41, TEM Otoyolu’nda ise yaklaşık yüzde 32 oranında seyahat süreleri kısaldı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 2015-2018 yılları arasındaki trafik yoğunluk değişimleri ve ulaşım projelerinin İstanbul trafiğine etkileri araştırıldı. Kent genelindeki trafik ölçüm sensörleri kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarında, Atatürk Havalimanı-D-100 Kozyatağı ve TEM Mahmutbey-TEM Kozyatağı arasındaki trafik verileri ele alındı. Trafiğin akıcı seyrettiği 10.00-15.00 saatleri ile sabah-akşam en yoğun saatler, çift yönlü olarak karşılaştırılarak incelendi. AVRASYA TÜNELİ VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ AKIŞI HIZLANDIRDI Araştırma sonuçlarında, İstanbul trafiğinin omurgasını oluşturan D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda seyahat sürelerinin kısaldığı görüldü. Ayrıca Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarındaki trafik akışını hızlandırdığı, seyahat sürelerini kısalttığı belirtildi. Akşam saatlerinde D-100 Karayolu’nda yaklaşık yüzde 41 oranında, TEM Otoyolu’nda ise yaklaşık yüzde 32 oranında seyahat sürelerinin kısaldığı ifade edildi. İSTANBUL'DA 4 MİLYONDAN FAZLA TAŞIT VAR Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'da 2017 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydedilen araç sayısı 216 bin 376 artarak 4 milyonu geçti. İBB'nin araştırmasının sonuçlarına göre; Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2016’da hizmete girdikten sonra, trafik yoğunluğunun zirve yaptığı saatlerde sürücülerin ortalama seyahat sürelerinde yüzde 41’e varan oranlarda kazanç sağladıkları ve hedeflerine daha kısa sürelerde ulaştıkları görüldü. YOLCULUK SÜRESİ MAHMUTBEY GÜZERGÂHINDA 30 DAKİKA KISALDI Araştırmaya göre, D-100 Karayolu Kozyatağı-Havalimanı güzergâhında, 2015 yılında akşam saatlerinde yaklaşık 2 saati bulan yolculuk süreleri, her geçen yıl azalarak, 2018 yılı ilk çeyreğinde 2015 yılına kıyasla 49 dakika kısaldı. TEM Otoyolu Kozyatağı-Mahmutbey güzergâhında ise akşam saatlerinde, zamandan 30 dakika kazanç sağlandı. TRAFİK İNDEKSİ YÜZDE 17 ORANINDA AZALDI Araştırmaya göre, 2015-2018 yılları arasında, trafikte akıcılığın artması ile birlikte trafik indeksi değerlerinde yüzde 17 oranında düşüş gözlemlendi. 2015 yılında sabah zirve saatlerde yüzde 35 seviyelerinde olan trafik indeksi, 2018 yılında yüzde 31’e, akşam zirve saatlerde ise yüzde 58’den yüzde 48’e geriledi. 2015-2018 yılları arasında kent trafiğinde özellikle akşam saatlerindeki belirgin iyileşme, trafik indeks değerlerinde de gözlemlendi. HAFTANIN EN YOĞUN GÜNLERİ BELLİ OLDU Haftanın günlerine göre yapılan "Trafik İndeks Karşılaştırması" sonuçlarına göre, haftanın ilk iş günü olan pazartesi sabah saatlerinde ve cuma günleri akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu, pazar günlerinde ise en düşük düzeyde seyrettiği görüldü. Öte yandan 2015 yılında pazartesi sabah zirve saatlerde yüzde 51 seviyesinde olan trafik indeksi 2018 yılında yüzde 41’e; cuma akşam zirve saatlerde ise yüzde 68 seviyesinden yüzde 56’ya geriledi. ESKİ KÖPRÜLERİ KULLANANLARIN SAYISI YÜZDE 12 AZALDI Araştırmaya göre, araçların Avrasya Tüneli’ni kullanmaya başlamasıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen günlük ortalama araç sayısında, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12’lik azalma olduğu tespit edildi. Ağır tonajlı araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmasıyla 2017 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen toplam araç sayısında bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 12 azalma görüldü. 2017 yılında, bir önceki yıla kıyasla İstanbul’da trafiğe kayıtlı araç sayısında yüzde 5 oranında artış görülmesine rağmen, kıtalararası geçiş yapan araç sayılarında yüzde 3’lük bir azalma tespit edildi. Bu sayede, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda trafikteki bekleme süreleri azaldı.

