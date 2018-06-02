 MEGAKENT'TE HER YIL BAYBURT'UN NÜFUSU KADAR KİŞİ ÖLÜYOR 

- İstanbul'da her yıl doğanların sayısı ise 12 ilin nüfusundan fazla

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da her yıl ortalama Bayburt'un nüfusu kadar kişi ölürken doğanların sayısı ise 12 ilin nüfusundan fazla.

Türkiye'nin 15 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık şehri olan İstanbul'da ölüm ve doğum oranlarıyla ilgili ilginç bilgiler yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da günlük ortalama 210 kişi defnediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise megakentte günlük ortalama 634 bebek dünyaya geliyor.

EN ÇOK DEFİN OCAK AYINDA GERÇEKLEŞİYOR

İBB verilerine göre; Megakentte 2017 yılında 41 bin 557'si erkek, 33 bin 562'si kadın, 133'ü ise cinsiyeti tanımlanamayan toplam 75 bin 252 kişi defnedildi. Geçtiğimiz yıl en çok defin 8 bin 247 kişi ile ocak ayında, en az defin 5 bin 464 kişi ile Eylül ayında gerçekleşti. Ayrıca Şubat ayında 6 bin 201, Mart ayında 6 bin 522, Nisan ayında 6 bin 125, Mayıs ayında 6 bin 104, Haziran ayında 5 bin 591, Temmuz ayında 6 bin 4, Ağustos ayında 5 bin 725, Ekim ayında 6 bin 53, Kasım ayında 6 bin 361 ve Aralık'ta ise 6 bin 855 kişi defnedildi. Bu rakamlar sadece kente defnedilenlerin sayısını içeriyor. Kentte ölüp il dışında defnedilenlere bakıldığında sayının oldukça artabileceği kaydediliyor. Buna göre İstanbul'da her yıl ölenlerin sayısı Bayburt'un nüfusuna yakın olduğu belirtiliyor. Zira Bayburt'un nüfusu 2017 yılında 80 bin 417 kişi olarak açıklanmıştı.