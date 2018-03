Mehmed Emin Resulzade kabri başında anıldı

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Yerli Düşünce Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti 22. Dönem Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve dünyanın dört bir yanından gelen Yerli Düşünce Derneği mensubu öğrenciler katıldı.

“Resulzade’yi kabri başında anarak milletin hafızasına tekrar bir not düşürme amacındayız”

Kabir başında okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın Topçu, “Bütün Türk dünyasında adeta ilke ve ideal haline gelen ‘bir kere yükselen bayrak bir daha inmez’ sözünün sahibi Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade’nin vefat yıldönümü sebebiyle Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğimiz ve Yerli Düşünce Derneğimizle ortaklaşa düzenlediğimiz programda buradayız. Bugün burada onu kabri başında anarak milletimizin hafızasına tekrar bir not düşünmek amacındayız. Medeniyetimizin her bir ferdi nasıl Mustafa Kemal Atatürk’ü tanımalı ve bilmeliyse, halkımız Ankara’da, Cebeci Asrî Mezarlığı’nda medeniyetimizin bayrak şahsiyetlerimizden birinin yattığını bilmeli” şeklinde konuştu.

Topçu, bu yıl aynı zamanda Türkiye Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaklaşa aldıkları karar gereği hem Azerbaycan’da hem Türkiye’de şu anki güçlü Azerbaycan Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağını bildirdi.