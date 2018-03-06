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Mehmed Emin Resulzade kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 00:44 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Yerli Düşünce Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti 22.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Yerli Düşünce Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti 22. Dönem Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve dünyanın dört bir yanından gelen Yerli Düşünce Derneği mensubu öğrenciler katıldı.

“Resulzade’yi kabri başında anarak milletin hafızasına tekrar bir not düşürme amacındayız”
Kabir başında okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın Topçu, “Bütün Türk dünyasında adeta ilke ve ideal haline gelen ‘bir kere yükselen bayrak bir daha inmez’ sözünün sahibi Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade’nin vefat yıldönümü sebebiyle Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğimiz ve Yerli Düşünce Derneğimizle ortaklaşa düzenlediğimiz programda buradayız. Bugün burada onu kabri başında anarak milletimizin hafızasına tekrar bir not düşünmek amacındayız. Medeniyetimizin her bir ferdi nasıl Mustafa Kemal Atatürk’ü tanımalı ve bilmeliyse, halkımız Ankara’da, Cebeci Asrî Mezarlığı’nda medeniyetimizin bayrak şahsiyetlerimizden birinin yattığını bilmeli” şeklinde konuştu.
Topçu, bu yıl aynı zamanda Türkiye Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaklaşa aldıkları karar gereği hem Azerbaycan’da hem Türkiye’de şu anki güçlü Azerbaycan Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağını bildirdi.

“Kafkas İslam Ordusu’nu ve Nuri Paşa’yı da rahmetle anıyorum”
Bu yılın aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti kurulurken Azerbaycan’ın Bolşevik Moskova ve Ermeni’nin zulmünden kurtarmak için oraya giden Kafkas İslam Ordusu’nun da 100. kuruluş yıldönümü olduğunu aktaran Topçu, “Nuri Paşayı ve orada şehit düşen kardeşlerimizi de bu vesileyle rahmetle anacağız” dedi.

“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez”
Mehmet Emin Resulzade’nin meşhur ‘Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez’ sözünün Türk dünyasında bir model teşkil ettiği gibi tüm İslam dünyası ve diğer mazlum devletleri için de bir hedef olduğunu ifade eden Topçu, “Dünya durdukça onun söylediği bu cümle mazlum milletler için gönderde bir bayrak olmaya devam edecektir. Ama öncelikle inşallah bu söz Karabağ için bir bayrak olacak ve bir gün mutlaka Karabağ Azerbaycan’ın üç renkli bayrağının gölgesine kavuşacaktır” açıklamasında bulundu.

“23 ay sürebilmiş devletimiz büyük eziyetler görmüştür”
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Mehmed Emin Resulzade’nin bütün Türk-İslam dünyası için çok mühim bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak “O dönem Resulzade halkımızla birlikte çok büyük sıkıntılar içinde yaşamışlardır. Sadece 23 ay sürebilmiş Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti halkıyla ve diplomatlarıyla büyük eziyetler görmüştür. Yüce Allah hepsine rahmet eylesin. Mehmed Emin Resulzade, kardeş Türkiye Cumhuriyeti’ne emanettir. Onu buraya anmaya gelen tüm kardeşlerimize, Yerli Düşünce Derneği’ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Yalçın Topçu’ya ve milletvekillerimize de teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.

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