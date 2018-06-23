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Mehmed Niyazi Özdemir için mevlid-i şerif okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

"Çanakkale Mahşeri" isimli kitabıyla tanınan Mehmed Niyazi Özdemir, Süleymaniye Camisi'nde icra edilen mevlid-i şerif programında ailesi, sevenleri, dost ve arkadaşları tarafından yad edildi - Prof. Dr. Cemal Zehir: - "Üstattan bize kalan en önemli şey; sohbet kültürüydü. Merhum üstadım Mehmed Niyazi Özdemir Bey, dergahı olmayan bir alperen derviş gaziydi"

İSTANBUL (AA) - "Çanakkale Mahşeri" isimli kitabı ve Çanakkale bilincini anlattığı konferanslarıyla tanınan tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmed Niyazi Özdemir, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve dualarla yad edildi.

Süleymaniye Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından icra edilen mevlit programına, 11 Mayıs'ta vefat eden yazarın ailesi, sevenleri, dost ve arkadaşları katıldı.

Özdemir ile uzun yıllar yakın arkadaşlık yapan Reşat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmed Niyazi'nin vefa abidesi bir insan, her konuda eşine az rastlanır bir kıymet olduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferi'yle ilgili kitap, konferans ve çalışmalarının Çanakkale'de ve Türkiye'nin birçok yerinde her yıl düzenlenen anma programlarının temelini oluşturduğunu ifade eden Şen, "Anma programlarında önceleri 40-50 kişi olurduk. Çanakkale'nin bugünkü haliyle anılması onun sayesinde oldu." şeklinde konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, mevlit programı sonrası yaptığı konuşmada, Mehmed Niyazi Özdemir'in yazdığı eserlerin her birinin bir neslin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

Zehir, "Üstattan bize kalan en önemli şey; sohbet kültürüydü. Merhum üstadım Mehmed Niyazi Özdemir Bey, dergahı olmayan bir alperen derviş gaziydi. Her kütüphanenin çay içme yeri onun dergahıydı." dedi.

Kendisine hayattayken en istikrarlı yaptığı şeyin ne olduğunu sorduğunu belirten Zehir, "Allah şahittir, sağlığım ve gücüm yerinde olduğu sürece 40 yıldan beri sabah namazını kaçırmamaya çalıştım demişti. Üstadımız sabah namazına kalkar, sonra bir tasavvuf ehli, bir tarikat ehli, zikir ehli gibi ilim zikretmeye kütüphaneye gider, saat 11-12'lere kadar kalırdı." şeklinde konuştu.

Eşi Özgül Bulut Özdemir ise "Niyazi Bey, hem bizim hayatımızda hem de bu ülke ve millet için yeri doldurulamaz bir şahıs" ifadesini kullandı.

Programa, Rasim Cinisli, Hasan Korkmazcan, Prof. Dr. Okan Yeşilot, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur'un yanı sıra Özdemir'in çok sayıda dost ve arkadaşı katıldı.

- Mehmed Niyazi Özdemir kimdir?

Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir, 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir aynı zamanda Felsefe Bölümü'nden de diploma aldı.

İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayımlanan Özdemir, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.

Özdemir, "Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın "Yılın Romanı Ödülü"nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle "Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü"nü kazandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 11 Mayıs'ta vefat eden Özdemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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