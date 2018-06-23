Mehmed Niyazi Özdemir için mevlid-i şerif okundu

İSTANBUL (AA) - "Çanakkale Mahşeri" isimli kitabı ve Çanakkale bilincini anlattığı konferanslarıyla tanınan tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmed Niyazi Özdemir, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve dualarla yad edildi.

Süleymaniye Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından icra edilen mevlit programına, 11 Mayıs'ta vefat eden yazarın ailesi, sevenleri, dost ve arkadaşları katıldı.

Özdemir ile uzun yıllar yakın arkadaşlık yapan Reşat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmed Niyazi'nin vefa abidesi bir insan, her konuda eşine az rastlanır bir kıymet olduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferi'yle ilgili kitap, konferans ve çalışmalarının Çanakkale'de ve Türkiye'nin birçok yerinde her yıl düzenlenen anma programlarının temelini oluşturduğunu ifade eden Şen, "Anma programlarında önceleri 40-50 kişi olurduk. Çanakkale'nin bugünkü haliyle anılması onun sayesinde oldu." şeklinde konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, mevlit programı sonrası yaptığı konuşmada, Mehmed Niyazi Özdemir'in yazdığı eserlerin her birinin bir neslin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.