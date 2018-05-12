HABER

Mehmed Niyazi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

Tarihçi, yazar ve felsefeci Özdemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: - "Mehmed Niyazi Özdemir, güzel ahlak sahibi bir insandı. İncitmeyen ve incinmemeye çalışan biriydi. İnşallah onun yerinde yeni Mehmed Niyaziler gönülleriyle, kelamlarıyla, kalemleriyle bu millete önder olmaya bu milletin uyanışına vesile olmaya devam ederler"

İSTANBUL (AA) - Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmed Niyazi Özdemir, İstanbul'da toprağa verildi.

Özdemir için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Özdemir'in ailesi, yakınları, sevenleri ve edebiyat dünyasının önemli isimleri katıldı.

- "Güzel ahlak sahibi bir insandı"

Namazın ardından cemaatten helallik isteyen ve Özdemir için dua eden İstanbul Müftüsü Yılmaz, "Mehmed Niyazi Özdemir, güzel ahlak sahibi bir insandı. İncitmeyen ve incinmemeye çalışan biriydi. İnşallah onun yerinde yeni Mehmed Niyaziler gönülleriyle, kelamlarıyla, kalemleriyle bu millete önder olmaya, bu milletin uyanışına vesile olmaya devam ederler." dedi.

Avukat Sahir Bafra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Niyazi Bey yakın arkadaşım, müvekkilim ve dostumdu. Harikulade bir insandı. Yüksek seviyeli, erdemli, az rastlanan, her bakımdan adam gibi adamdı, eksikliği doldurulamaz." diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Fayda ise vefat edinceye kadar konuşmaları ve yazdıklarıyla hem çevresine hem diğer insanlara yol gösteren biri olarak nitelendirdiği Özdemir'e ilişkin, "Allah deyince kalbi titreyen, milletin ve imanın muhabbeti için kalemini, sözünü hiç esirgemeden kullanmış, hamiyetli bir insandı. Aşk ve muhabbetini hiç eksik etmedi." ifadesini kullandı.

Mehmed Niyazi'nin, gençliğin yetişmesine çok hizmetlerinin olduğunu belirten eski milletvekillerinden Ali Ayağ, şunları kaydetti:

"Günümüz gençliğinin yetişmesinde çok hizmetleri olmuştur. 'Çanakkale Mahşeri' en önemli eseridir. Yemen'le ilgili yazdığı romanın da yayın hayatında önemli bir yeri vardır. 25-30 yıldır gençliğin yetişmesinde payı vardır. Hem eğitici hem yönlendirici yazılarıyla insanımıza tarihi sevdirdi."

- Mehmed Niyazi Özdemir kimdir?

Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir, 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir aynı zamanda Felsefe Bölümünden de diploma aldı.

İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayımlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.

"Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfının "Yılın Romanı Ödülü"nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle "Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü"nü kazandı.

Gözler komşuda! Oy verme işlemi başladıGözler komşuda! Oy verme işlemi başladı
Erdoğan'dan seçim yorumu: Bu seçimde ne mi olacak?Erdoğan'dan seçim yorumu: Bu seçimde ne mi olacak?
AK Parti'de sahte aday krizi!AK Parti'de sahte aday krizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Çanakkale Mahşeri Marmara İlahiyat Cami Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi Mehmed Niyazi Özdemir Niyazi Özdemir

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.