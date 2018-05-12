Mehmed Niyazi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Namazın ardından cemaatten helallik isteyen ve Özdemir için dua eden İstanbul Müftüsü Yılmaz, "Mehmed Niyazi Özdemir, güzel ahlak sahibi bir insandı. İncitmeyen ve incinmemeye çalışan biriydi. İnşallah onun yerinde yeni Mehmed Niyaziler gönülleriyle, kelamlarıyla, kalemleriyle bu millete önder olmaya, bu milletin uyanışına vesile olmaya devam ederler." dedi.

Özdemir için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile, burada taziyeleri kabul etti.

Avukat Sahir Bafra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Niyazi Bey yakın arkadaşım, müvekkilim ve dostumdu. Harikulade bir insandı. Yüksek seviyeli, erdemli, az rastlanan, her bakımdan adam gibi adamdı, eksikliği doldurulamaz." diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Fayda ise vefat edinceye kadar konuşmaları ve yazdıklarıyla hem çevresine hem diğer insanlara yol gösteren biri olarak nitelendirdiği Özdemir'e ilişkin, "Allah deyince kalbi titreyen, milletin ve imanın muhabbeti için kalemini, sözünü hiç esirgemeden kullanmış, hamiyetli bir insandı. Aşk ve muhabbetini hiç eksik etmedi." ifadesini kullandı.

Mehmed Niyazi'nin, gençliğin yetişmesine çok hizmetlerinin olduğunu belirten eski milletvekillerinden Ali Ayağ, şunları kaydetti:

"Günümüz gençliğinin yetişmesinde çok hizmetleri olmuştur. 'Çanakkale Mahşeri' en önemli eseridir. Yemen'le ilgili yazdığı romanın da yayın hayatında önemli bir yeri vardır. 25-30 yıldır gençliğin yetişmesinde payı vardır. Hem eğitici hem yönlendirici yazılarıyla insanımıza tarihi sevdirdi."