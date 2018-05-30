Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama (2)

VALİ İLE EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili adayı olan oğlu Zülfü Tolga Ağar’ın seçim çalışmalarına katılmak üzere memleketi Elazığ’a gelen İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Emniyet Müdürü Doğan Cangül’ü ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Ağar, Vali Kaldırım ve Elazığ Emniyet Müdürü Cangül ile bir süre görüştü.

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