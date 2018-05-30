Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- İÇİŞLERİ ve Adalet eski bakanlarından Mehmet Ağar, AK Parti'den Elazığ 3'üncü sıra milletvekili adayı olan oğlu Zülfü Tolga Ağar'a destek olmak için Elazığ'a geldi. Mehmet Ağar, meleketine gelişte coşkuyla karşılandı, uzun araç konvoyu eşliğinde geldiği parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Anadolu Jet'e ait tarifeli uçakla saat 13.30'da Elazığ'a gelen Mehmet Ağar, oğlu Zülfü Tolga Ağar ve binlerce partili tarafından karşılandı. Oğlu Zülfü Tolga'yı alnından öpen Mehmet Ağar, daha sonra kendisini karşılamaya gelenlere uzun süre selamlaştı. Coşkulu bir şekilde karşılanan Mehmet Ağar, daha sonra beraberindekilerle birlikte, kilometrelerce uzunluktaki araç konvoyu ile şehir merkezine geldi.

Merkez Fahri Bey Caddesi üzerindeki AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Mehmet Ağar, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve partililer tarafından karşılandı. Mehmet Ağar, daha sonra seçim koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Seçimlerde oğluna destek olmak için Elazığ'a geldiğini belirten Ağar, "Ülkemiz çok ciddi bir süreçten geçiyor. Recep Tayyip Erdoğan iktidarının başarılı olduğuna inanıyorum. Ben de destek veriyorum. Seçimler demokrasi bayramı gibidir. Her türlü fikir olacak. Şimdi bir Cumhur İttifakı var. Oğlum 2014 yılından AK Parti'ye zaten üye. Milletvekili olmak tamamiyle onun kararıdır. Bende destekliyorum. Merkez sağa her zaman ilgi duymuş ve desteklemişim. Yani Erdoğan'a destek veriyoruz. Seçimlerin ilimize hayırlı olmasını dileriz" dedi.

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