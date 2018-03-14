Mehmet Akif Balıkesir’de anıldı

İstiklal Marşının kabulünün 97. yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy Balıkesir’de anıldı.
"Milletin Şairi İstiklalin Şiiri" Mehmet Akif Ersoy adlı toplantı ilgi gördü. Balıkesir Üniversitesi Yörük Türkmen Kültürünü Araştırma Topluluğu, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonunun düzenlediği söyleyişi programını eğitimci yazar Yusuf Akgül yönetti. Konuşmacı olarak da Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Narlı ile Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıldı. Salih Tozan Kültür Merkezinde yapılan programda Prof Dr. Mehmet Narlı ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Mehmet Akif Ersoy’u her yönüyle anlattı. "Milletin Şairi İstiklalin Şiiri" Mehmet Akif Ersoy programına, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatoğlu, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Sinan Ergüven, Balıkesir Üniversitesi Yörük Türkmen Kültürünü Araştırma Topluluğu Başkanı Yusuf Alfat ve öğrenciler, STK temsilcileri, çok sayıda davetli katıldı.
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