Mehmet Akif Ersoy Budapeşte'de anlatıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı, eserleri ve mücadelesini ele alan konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Enstitüsünün desteklediği programda, Şair ve Yazar Yavuz Bülent Bakiler ve Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli sunum yaptı.

TİKA'nın Macaristan Koordinatörü Süleyman Kızıltoprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Macaristan Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen ve Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçisi Vilayet Guliyev ve çok sayıda davetli katıldı.

Yavuz Bülent Bakiler konuşmasında, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde Mehmet Akif Ersoy'u anlatmaya ve tanıtmaya çalıştığını ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy'un Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin en büyük abide şahsiyetlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakiler, Akif'in araştıran kişilerin bin yıl sonra bile kendisi hakkında Türk edebiyat ve sanat dünyasının büyük şahsiyetlerinden birisi olduğunu söyleyeceğini kaydetti.