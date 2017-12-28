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Mehmet Akif Ersoy ölüm yıl dönümünde Kosova’da yad edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 00:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

- İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yıl dönümünde baba ocağı Kosova’da düzenlenen farklı etkinliklerle anıldı

İPEK (AA) – İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 81. yıl dönümünde baba ocağı Kosova'da düzenlenen farklı etkinliklerle yad edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ersoy'un ölüm yıl dönümü nedeniyle Kosova'nın kuzeybatısındaki İstok ve İpek şehirlerinde programlar düzenlendi.

Kosova'nın kuzeybatısındaki İstok Belediyesine bağlı Suşitsa köyünde iki yıl önce TİKA tarafından restorasyonu yapılan Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde mevlit programı yapıldı.

TİKA tarafından düzenlenen mevlide TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, YEE Kosova temsilcileri, milli şair Ersoy'un yakınları ile köy halkı katıldı.

Kosova'nın güneybatısında yer alan Prizren şehrindeki Sinan Paşa Camisi imamı Mustafa Tombaş, Türk halkının Ersoy'a minnettar olduğunu vurguladı.

Allah'tan Ersoy'un cennet ile mükafatlandırılmasını dileyen Tombaş, "Bugün burada, bu topraklarda bu yüce insanı ata toprağında yad ettiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.

Programda mevlit okundu, dualar edildi.

- "Suşitsa'dan Türkiye'nin Kalbine Yolculuk”

Öte yandan, YEE İpek Şubesi tarafından Ersoy'un ölüm yıl dönümü münasebetiyle "Suşitsa'dan Türkiye'nin Kalbine Yolculuk” adlı panel düzenlendi.

Priştine Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Morina'nın konuşmacı olarak katıldığı panelde İstiklal Marşı şairinin hayatı, eserleri ve şahsiyeti ele alındı.

Ersoy'un ayrılıkçı fikirlerle mücadele ettiğini hatırlatan Morina, "Akif, Arnavutların da birlik beraberlik içinde kalması için çabaladı, bölgeyi ve baba ocağını yakından takip etti ve şiirlerinde de bunu ifade etti.” dedi.

(AA)

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