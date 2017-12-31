Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 81. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 81. yılında Küçükçekmece Belediyesi'nin Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği panelde anıldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sunuculuğunu CNN Türk Haber Spikeri Başak Şengül'ün yaptığı panele, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen konuk oldu. Şen, Akif'i anlattığı "Bir Destan Adam” adlı kitabından anekdotları katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şen, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un döneminin en önemli düşünce insanlarından biri olduğunu belirterek, ''Akif, İslam dünyasını çok iyi tahlil etmiştir. Mehmet Akif'i kendi eserlerinden tanımamız lazım. Akif'i Safahat'ından tanıyabiliriz. Akif'i doğru ve kaynağından okumalıyız. Düz yazı ve nesirlerinden tanımalıyız. Bu yazılar, eğitimden sosyal hayata pek çok alanı kapsayan tespitlerle doludur. Akif, cami kürsülerinin halkı aydınlatmak için önemli makamlar olduğunu eserlerinde de yansıtmıştır. Burada verilen vaazların milli mücadelede de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.