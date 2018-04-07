Mehmet Akif Ersoy'un müze evine torunundan ziyaret

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği ve müzeye dönüştürülen evini, torunu Selma Argon ziyaret etti.
Bayramiç Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeye gelen İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ilk olarak, Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Sadettin Arslan'a ziyaretinin ardından, dedesinin çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evini gezen Selma Argon duygu dolu anlar yaşadı.
Ziyaret Başkan Arslan'ın, Selma Argon'a, dedesi Mehmet Akif Ersoy'un müze evinin maketini hediye etmesi ile son buldu.
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