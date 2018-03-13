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“Mehmet Akif ve İstiklal Marşı “ konferansı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Araştırmacı Yazar Abdurrahman Dilipak tarafından “Mehmet Akif ve İstiklal marşı ” konulu bir konferans düzenlendi.Özel Yeni Hamle Koleji tarafından düzenlenen konferansa Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, kurum yetkilileri ile çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.Yazar Dilipak, verilen istiklal mücadelesinin sonucunda İstiklal Marşı’nın yazdığını belirtti.

“Mehmet Akif ve İstiklal Marşı “ konferansı düzenledi

Araştırmacı Yazar Abdurrahman Dilipak tarafından “Mehmet Akif ve İstiklal marşı ” konulu bir konferans düzenlendi.
Özel Yeni Hamle Koleji tarafından düzenlenen konferansa Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, kurum yetkilileri ile çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.
Yazar Dilipak, verilen istiklal mücadelesinin sonucunda İstiklal Marşı’nın yazdığını belirtti. İstiklal Marşı’nın yazılması sürecini de detayları ile anlatan Dilipak, sonrasında Çanakkale Savaşı ile ilgili de öğrencilere bilgiler verdi.
Öğrencilerin pür dikkat dinlediği konferans soru cevap kısmıyla son buldu.

“Mehmet Akif ve İstiklal Marşı “ konferansı düzenledi

“Mehmet Akif ve İstiklal Marşı “ konferansı düzenledi

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