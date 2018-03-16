“Mehmet Akif’i Anlama” konferansı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Gelişim Topluluğu tarafından Yazar Yusuf Tosun’un konuşmacı olarak katıldığı "Mehmet Akif’i Anlama" adlı konferans düzenlendi.

Merkez Külliyesi M. Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatından fotoğraflar ve belgelerle kesitler sunan Yazar Yusuf Tosun, "Akif’in hayat serüveni ve duruşu beni bu konuda araştırma yapmaya ve bulduklarımı başkalarına aktarmaya yöneltti. Mehmet Akif Ersoy’u sadece İstiklal Marşı ile tanımamak gerekir. O, bir dönemin anlatısıdır. Yaşadığı olaylara verdiği tepkiler hiçbir zaman kişisel olmamıştır. Toplumsaldır ve toplum adamıdır. Yaşadığı dönem de çok manidardır. Çünkü Osmanlı’nın hastalıklı diye tabir edilen bir döneminde yaşamıştır. O dönemin tanıklarındandır. Örnek alacağımız bir şahsiyet, dik duruşun ve karakterin kendisidir. Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, eserlerinden daha muhteşemdir. Tam bir dava adamıdır. Nasrullah Camiinde vermiş olduğu hutbe hala tarih kitaplarında yerini korumaktadır. Ve o hutbe Kurtuluş Savaşında ülkemize büyük bir güç ve destek vermiştir. Biz maalesef savaşarak aldığımız toprakları masada vermiş bir milletiz. Asımın nesli olarak bunları unutmamamız gerekir. Bu vatan üç kuruşa satın alınmadı. Gazilerimizin ve şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine bugün buralarda bu güzel ve rahat sıralarda eğitim görmekteyiz. Bunun kıymetini bilelim. Bugün önümüzü kesmek ve gelişmemizi engellemek isteyen güçler, sadece bizim değil İslam dünyasının da önünde durmaya çalışan kesimdir. İnşallah bizler Asımın nesli olarak buna müsaade etmeyeceğiz, Batı’nın çirkin oyununa gelmeyeceğiz" dedi.

Konferansın sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, konuşmalarından dolayı Yazar Yusuf Tosun’a teşekkür ederek Üniversitemiz Merkez Külliyesinde adına dikilmiş olan fidanın sertifikasını takdim etti.

Ayrıca konferansın ardından Yazar Yusuf Tosun’u Rektörlük Makamında kabul eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü konferanstan dolayı kendisine teşekkür etti.