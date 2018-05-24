"Mehmet Akif'in yeni bir şiirinin bulunması kültür açısından önemli"

İSTANBUL (AA) - "Dergah" dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Ayçil, büyük edebiyatçıların yeni ortaya çıkan eserlerinin edebiyat dünyasını heyecanlandırdığına dikkati çekerek, "Akif'in bu şiirinin bulunması, hem edebiyat araştırmaları için hem de Akif'in şiir yanını inceleyen ve eleştirenler için çok önemli. Akif'in ondan sonraki şiirinin şekillenişini bu şiire bakarak konuşma şansı elde ediyoruz. Kültür ortamının, edebiyata olan ilgisinin sloganik bir ilgi olup olmadığını da bu tür durumlarda görüyoruz." dedi. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, daha önce hiç yayımlanmamış "Allah" isimli şiiri, ilk kez "Dergah" dergisinin 339. sayısında edebiyatseverlerle buluştu. Şiir, akademisyen Mustafa Koç tarafından, döneme ait notlar tutan, yazılar yazan ve belge toplayan Cemalettin Server Revnakoğlu'nun arşivinden gün yüzüne çıkarıldı. Derginin genel yayın yönetmeni Ayçil, Mehmet Akif Ersoy'un gençlik yıllarına uzanan şiirinin detaylarını AA muhabirine anlattı. Ayçil, Mustafa Koç'un mart ayından bu yana Revnakoğlu'nun arşivinden bazı bölümleri Dergah'ta yayımladığını belirterek, "Revnakoğlu arşivi çok önemli bir arşiv. Kendisi tekkeler, kültür dünyamız, insanlar ve ilişkiler üzerine hem notlar tutmuş hem gazetelerde yazmış birisi. Yaklaşık 350 dosyası var ve el yazısıyla tuttuğu notları okumak çok zor. Hocanın Revnakoğlu arşiviyle ilgilenmesi edebiyatımız ve kültürümüz için bir kazanç oldu. Çünkü Mustafa Koç çok titiz bir akademisyen ve zor metinleri çözmeyi de seviyor." diye konuştu.

- "Yeni şiir genç şair kabiliyetini çok iyi yansıtıyor" Revnakoğu'nun arşivinde Mehmet Akif'le ilgili bölümlere dikkati çeken Ayçil, "Akif baytar mektebinden birincilikle mezun olur olmaz Adana'ya atların ıslahı için gönderiliyor. Orada, hocası olan ve aynı zamanda babası öldükten sonra kendisine kol kanat geren Arap Hoca'ya münacat şeklinde uzun bir şiir gönderiyor. Bizim yayınladığımız bu şiir, onun giriş yani ma'k kısmı. Diğer kısmı henüz ortada yok. Gençlik döneminde ilk yazdığı şiirlerden biri olduğunu söyleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı. Ayçil, şiirin Mehmet Akif'deki genç şair kabiliyetini çok iyi yansıttığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Safahat'a almadığı şiirlerden bir kısmı biliniyordu. Onlar zaten daha sonra yayımlandı ama bu şiirle ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Prof. Dr. Mustafa Koç, Revnakoğlu'nun arşivinden şiirin ıslak imzalı metnini çıkardı. Akif'in el yazısını bilenler zaten bu metnin ona ait olduğunu hemen anlayabiliyor. O belgeyi de dergide yayınladık. Mehmet Akif'in yeni bir şiirinin bulunmuş olması ve bunun kamuoyuyla paylaşılmış olması kültür açısından önemlidir. Bu işi Dergah ya da başka bir derginin yapması çok önemli değil. Önemli olan böyle gizli kalmış eserlerin ortaya çıkarılması."

- "Sloganik ya da sahici edebiyat" Mehmet Akif'le ilgili zamanla yeni şiirlerin de ortaya çıkabileceğini belirten Ayçil, "Geçmişin eksikleri biraz da gelecekte tamamlanıyor. Edebiyat da aslında eksiklikleri peyderpey tamamlanan bir alan. Sanatçıların eserlerini ve biyografilerini biraz da zaman tamamlar. Bu bağlamda 'Allah' şiirinin, Akif'in şairlik kudretini çok erken yaşta gösteren iyi bir örnek olduğunu da söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı. Ali Ayçil, ortaya yeni çıkan şiirin edebiyat dünyasındaki yansımasını ise şu sözlerle aktardı: "Büyük edebiyatçıların yeni ortaya çıkan her metni edebiyat ortamını heyecanlandırır. Akif'in bu şiirinin bulunması, hem edebiyat araştırmaları için hem de Akif'in şiir yanını inceleyen ve eleştirenler için çok önemli. Akif'in ondan sonraki şiirinin şekillenişini bu şiire bakarak konuşma şansı elde ediyoruz. Kültür ortamının, edebiyata olan ilgisinin sloganik bir ilgi olup olmadığını da bu tür durumlarda görüyoruz. Yani sevdiğimiz bir şairin yeni bir şiiri ortaya çıktığında onunla ilgileniyorsak bu bizim kültürle ilişkimizin canlı ve sahici bir ilişki olduğunun işaretidir. Eğer Akif'in yeni ortaya çıkmış şiiri bizi heyecanlandırmıyorsa, bu bir slogan uygarlığı peşinde olduğumuz anlamına gelir."