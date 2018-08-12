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Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:27 | Son Güncelleme

Papa suikasti ve Gazeteci Abdi İpekçi cinayetinin faili Mehmet Ali Ağca’nın eski nişanlısı Rabia Kazan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanından çıktı.

Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldü

Rabia Kazan, Türkiye’nin gündemine ilk kez Papa suikasti ve Gazeteci Abdi İpekçi cinayetinin faili olan Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olarak geldi.

Kazan, daha sonra başörtüsünü çıkardı, İtalyan bir avukatla evlendi… Hayatı baştan sona değişti.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Rabia Kazan, şu sıralar Instagram hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

Türkiye’nin kriz yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında çekilen fotoğraflar paylaşan Kazan, Trump’ın seçim döneminde kampanyasına katıldığını gösteren paylaşımlar da yapıyor.

Rabia Kazan’ın hesabında ABD’li gazetecilerle ve ABD Kongre üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları da paylaşıyor.

İşte o fotoğraflar:

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Ağca ABD Donald Turmp Rabia Kazan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Geçmiş geleceğe ışık tutuyor. Kimler kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor yıllar sonra yine çıkacaktır ortaya. Bunlar komplo teorilerinin çoğunda gerçeklikler olduğunu ortaya koyuyor. Anlayana. Yoksa tesettürlü rabia nın açılıp trump yanında ne işi var. buradaki görevini tamamlamış işte. Gelecek bize daha neler gösterecek. TV kanallarımızda dindar haberci gibi görünüp yahudi olduğu ortaya çıkınca kanadaya kaçanı unutmuştur çoğu...
Zamanlama manidar bizim siyasilerden çok Şarışının haberi çıkıyor...
40 yıllık savcıyım böyle bir şahıs tanımadım hergün yeni bir senaryo ile karşımıza çıktı.Muthiş bir beyin Müthiş bir zekâ: M.A.Agca yıl sorgulayan İtalyan savcısı.. Boş değil bu adam
Geçmiş geleceğe ışık tutuyor. Kimler kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor yıllar sonra yine çıkacaktır ortaya. Bunlar komplo teorilerinin çoğunda gerçeklikler olduğunu ortaya koyuyor. Anlayana. Yoksa tesettürlü rabia nın açılıp trump yanında ne işi var. buradaki görevini tamamlamış işte. Gelecek bize daha neler gösterecek. TV kanallarımızda dindar haberci gibi görünüp yahudi olduğu ortaya çıkınca kanadaya kaçanı unutmuştur çoğu..
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