Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldü

Rabia Kazan, Türkiye’nin gündemine ilk kez Papa suikasti ve Gazeteci Abdi İpekçi cinayetinin faili olan Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olarak geldi.
Kazan, daha sonra başörtüsünü çıkardı, İtalyan bir avukatla evlendi… Hayatı baştan sona değişti.
PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Rabia Kazan, şu sıralar Instagram hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.
Türkiye’nin kriz yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında çekilen fotoğraflar paylaşan Kazan, Trump’ın seçim döneminde kampanyasına katıldığını gösteren paylaşımlar da yapıyor.
Rabia Kazan’ın hesabında ABD’li gazetecilerle ve ABD Kongre üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları da paylaşıyor.
İşte o fotoğraflar:
(haber7)
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