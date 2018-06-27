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Mehmet Altan cezaevinden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 20:36 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, duruşma gününü belirlediği tensip zaptı ile birlikte tahliyesine karar verdi.

Mehmet Altan cezaevinden çıktı

İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, duruşma gününü belirlediği tensip zaptı ile birlikte tahliyesine karar verdi. Mehmet Altan tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden salıverildi.
Mehmet Altan işlemlerinin ardından saat 19.30'da cezaevinden çıkarılarak yakındaki bir dinlenme tesisine getirilip serbest bırakıldı.
Altan'ı eşi Ümit Altan, Gazeteci-Yazar Hasan Cemal ve yakınları karşıladı.
Burada basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Altan, "Türkiye'nin en yüksek mahkemesi Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ve Avrupa'nın en yüksek mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, baha ağırlaştırılmış müebbet veren İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayı, en son halini inceleyerek benim gözaltına bile alınamayacağıma karar verdi. Onun için benim tahliye olmamdan ziyade, gözaltına alınmam hukuksuzdu, sonraki süre ç de hukuksuzdu ve 2 sene yattım. Aynı zamanda 30 yıl hocalık yaptığım 93'ten beri profesör olduğum İstanbul Üniversitesinden de atıldım. Onun için tahliyemden ziyade, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek mahkemelerinin mevcut dosyanın son halini inceleyerek gözaltına bile alınamayacağım kararının üzerinde durulması gerekir. Çünkü beni gözaltına alan birisi var, onu onaylayan birisi var, tutuklayan birisi var, 2 yıl hapishanede dosyalarımı tetkik ederek içeride kalmam gerektiğime onay veren birileri var. Ağırlaştırılmış müebbetle mahkûm eden birileri var, ben bunun atını çizmek istiyorum. Tahliyeden ziyade gözaltına bile alınmamam gerektiğimin vurgusunu Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek mahkemelerinin karar vermiş olması. Bunun üstünün örtülüp duruldu." dedi.
Bundan sonrası için bir planınız var mı? Şeklindeki soru üzerine Altan, "Bir planım, programım yok, Türkiye böyle bir yer. Yani babadan oğula değişeceğini varsaydığım ama bir şekilde hukukun demokrasinin, özgürlüklerin yerleşmediği bir süreç. İnşallah, benim çıkmam evrensel hukukun geri dönmesinin işareti olur ve bunun mağdurları da bir an evvel kurtulur diye diliyorum. Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır. Anayasanın 153.maddesine göre herkes bu anayasa kararına uymak mecburiyetindeydi ama 26 ve 27. Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 üyesi buna 11 Ocak'ta uymadı. Ben Anayasanın amir hükmüne rağmen bir de 11 Ocak'tan beri yatıyorum. Yani neresinden tutayım." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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