MEHMET ALTAN İÇİN TAHLİYE KARARI (1)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, tahliyesine karar vedi.
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Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı
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