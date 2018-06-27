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Mehmet Altan tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 20:27 | Son Güncelleme

Yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla tahliye edildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Altan'ı, eşi Ümit Altan, çocukları ve Hasan Cemal'in de aralarında bulunduğu arkadaşları karşıladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Altan, tahliye sürecini şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'nin en yüksek mahkemesi Anayasa Mahkemesi; Avrupa'nın en yüksek mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Bana ağırlaştırılmış müebbet cezası veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın en son halini inceleyerek benim gözaltına bile alınamayacağıma karar verdi. Tahliye olmamdan ziyade gözaltına alınmam hukuksuzdu, sonraki süreç de hukuksuzdu ve iki sene yattım. Aynı zamanda 30 yıl hocalık yaptığım, 1993'ten beri profesör olduğum İstanbul Üniversitesi'nden de atıldım. Tahliyemden ziyade Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek mahkemelerinin mevcut dosyanın son halini inceleyerek gözaltına bile alınamayacağımın incelenmesi gerekir. İnşallah iyi olur benim çıkmam, aynı zamanda gerçek bir evrensel hukukun da geri dönmesinin işareti olur."

Mehmet Altan bir süre burada yakınlarıyla sohbet ettikten sonra ayrıldı.

- Tahliye süreci

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını dosya üzerinden incelemişti.

Ceza Dairesi, hazırladığı tensip tutanağında, sanığın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin, Mehmet Altan'ın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar verildiği hatırlatılmıştı.

Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, haftanın bir günü ikametinin bağlı bulunduğu zabıta amirliğine imza vermek suretiyle adli kontrol altına alınması karara bağlandı.

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Mehmet Altan Silivri tahliye

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